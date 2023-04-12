«Рубин» объявил об уходе Юрия Уткульбаева с поста главного тренера команды. Сообщается, что стороны приняли решение о расторжении трудового договора.

Уткульбаев возглавил «Рубин» в ноябре прошлого года после того, как команду покинул Леонид Слуцкий. После 26 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» расположился на втором месте турнирной таблицы. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Рубин» может возглавить известный тренер Рашид Рахимов, ранее работавший в «Уфе», «Амкаре», «Ахмате» и «Локомотиве».

Свой ближайший матч казанцы проведут в субботу, 15 апреля, против «Шинника». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.