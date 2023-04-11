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Первая лига

Рахимов получит денежный бонус, если выведет «Рубин» в РПЛ

11 Апреля 2023 • 21:38 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

«Рубин» договорился с Рашидом Рахимовым. О назначении 58-летнего специалиста казанский клуб должен объявить в среду.

Ожидается, что Рахимов подпишет с «Рубином» контракт, рассчитанный до конца сезона. В нём будет прописана опция продления на один год в случае выхода команды в Премьер-лигу.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», при повышении в классе до РПЛ Рахимов получит от «Рубина» денежный бонус. Сумма не называется, но бонус называется существенным.

На текущий момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч казанцы проведут 15 апреля – против «Шинника».

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Рубин Рашид Рахимов
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РУБИН ШИННИК
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