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Первая лига

Кузьмин станет ассистентом Рахимова в «Рубине»

11 Апреля 2023 • 21:02 Комментировать (1)
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Бывший футболист и тренер «Рубина» Олег Кузьмин войдёт в тренерский штаб Рашида Рахимова, который в ближайшее время возглавит казанцев.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 41-летний Кузьмин станет ассистентом Рахимова в «Рубине». Ранее появилась информация, что 58-лений Рахимов сменит на посту наставника казанского клуба Юрия Уткульбаева, который в свое время отказался включать в свой штаб Кузьмина, несмотря на действующий контракт специалиста с «Рубином».

После 26 туров клуб из Татарстана занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своей копилке 47 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Олег Кузьмин
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Комментарии (1)
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KUGO
11 Апреля 2023 в 21:51
Лучше бы Уткульбаев оставался...
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