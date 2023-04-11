Бывший футболист и тренер «Рубина» Олег Кузьмин войдёт в тренерский штаб Рашида Рахимова, который в ближайшее время возглавит казанцев.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 41-летний Кузьмин станет ассистентом Рахимова в «Рубине». Ранее появилась информация, что 58-лений Рахимов сменит на посту наставника казанского клуба Юрия Уткульбаева, который в свое время отказался включать в свой штаб Кузьмина, несмотря на действующий контракт специалиста с «Рубином».

После 26 туров клуб из Татарстана занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своей копилке 47 набранных очков.