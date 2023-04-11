Рязанцев не исключает возвращения Бердыева в «Рубин»

Футболист столичного «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о будущем Курбана Бердыева после отставки из «Сочи».

«Думаю, теперь возможно назначение Курбана Бекиевича в «Рубин». Там он достиг успехов, знает всё и всех. Не вижу причин против», — заявил экс-полузащитник казанцев в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Курбан Бердыев руководил «Рубином» с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2019 годы. Под его руководством казанский клуб выиграл две золотые медали чемпионата России. Туркменский специалист покинул «Сочи» в понедельник, 10 апреля.