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Первая лига

Рязанцев не исключает возвращения Бердыева в «Рубин»

11 Апреля 2023 • 20:37 Комментировать
Волгарь
0:0
Рубин
окончен

Футболист столичного «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о будущем Курбана Бердыева после отставки из «Сочи».

«Думаю, теперь возможно назначение Курбана Бекиевича в «Рубин». Там он достиг успехов, знает всё и всех. Не вижу причин против», — заявил экс-полузащитник казанцев в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Курбан Бердыев руководил «Рубином» с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2019 годы. Под его руководством казанский клуб выиграл две золотые медали чемпионата России. Туркменский специалист покинул «Сочи» в понедельник, 10 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Александр Рязанцев
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