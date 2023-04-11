Раскрыты договорённости между Рахимовым и «Рубином»

В среду «Рубин» должен объявить о назначении Рашида Рахимова на должность главного тренера. 58-летний специалист вернётся к работе после двухлетнего перерыва – в апреле 2021-го он покинул «Ахмат».

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «Рубин» и Рахимов договорились о контракте до конца нынешнего сезона. Соглашение может быть продлено в том случае, если казанцы повысятся в классе до топ-дивизиона.

«Рубин» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, то есть находится в зоне прямого выхода в Премьер-лигу. При этом «Енисей» и «Алания» отстают от казанцев всего лишь на три очка.