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Первая лига

Дьяков высказался о возможном возвращении Бердыева в «Рубин»

11 Апреля 2023 • 18:56 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Рубина». Напомним, ранее 70-летний тренер покинул «Сочи». 

«Было бы интересно посмотреть на возвращение Бердыева в «Рубин». Все-таки это его родная команда. Мне кажется, ему бы там дали бы полный карт-бланш. Интересно, смог бы он снова поднять «Рубин» со дна?» — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что казанский клуб планирует отправить в отставку нынешнего тренера Юрия Уткульбаева. Бердыев является одним из кандидатов на его место.

После 26 туров «Рубин» занимает второе место в Первой лиге, набрав 47 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Виталий Дьяков
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