Дьяков высказался о возможном возвращении Бердыева в «Рубин»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Рубина». Напомним, ранее 70-летний тренер покинул «Сочи».

«Было бы интересно посмотреть на возвращение Бердыева в «Рубин». Все-таки это его родная команда. Мне кажется, ему бы там дали бы полный карт-бланш. Интересно, смог бы он снова поднять «Рубин» со дна?» — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что казанский клуб планирует отправить в отставку нынешнего тренера Юрия Уткульбаева. Бердыев является одним из кандидатов на его место.

После 26 туров «Рубин» занимает второе место в Первой лиге, набрав 47 очков.