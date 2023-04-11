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Первая лига

Стало известно, кто возглавит «Рубин»

11 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать

Новым главным тренером «Рубина», ныне выступающего в Первой лиге, станет Рашид Рахимов.

По данным «РБ Спорт», о назначении Рахимова на должность главного тренера «Рубин» должен объявить в среду. Договорённость уже была достигнута.

«Рубин» сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующей «Балтики» команда отстаёт на шесть зачётных баллов. Ближайший матч казанцы проведут 15 апреля – против «Шинника» на своём поле.

Рашид Рахимов находится без работы уже два года. В апреле 2021-го специалист покинул тренерское кресло в «Ахмате».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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