Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Рубина»

Стали известны основные кандидаты на должность главного тренера казанского «Рубина». Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, в число претендентов входят Игорь Шалимов, Рашид Рахимов и Андрей Талалаев. Эти специалисты на данный момент находятся без работы.

Стоит отметить, что в число кандидатов, по данным источника, не входит Курбан Бердыев, с которым вчера, 10 января, «Сочи» расторг соглашение, однако клуб из столицы Республики Татарстан может вернуться к кандидатуре наставника.

Сейчас «Рубином» руководит Юрий Уткульбаев, однако СМИ отмечают, что в ближайшее время он будет отправлен в отставку.