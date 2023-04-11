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Первая лига

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Рубина»

11 Апреля 2023 • 13:08 Комментировать (2)

Стали известны основные кандидаты на должность главного тренера казанского «Рубина». Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, в число претендентов входят Игорь Шалимов, Рашид Рахимов и Андрей Талалаев. Эти специалисты на данный момент находятся без работы.

Стоит отметить, что в число кандидатов, по данным источника, не входит Курбан Бердыев, с которым вчера, 10 января, «Сочи» расторг соглашение, однако клуб из столицы Республики Татарстан может вернуться к кандидатуре наставника. 

Сейчас «Рубином» руководит Юрий Уткульбаев, однако СМИ отмечают, что в ближайшее время он будет отправлен в отставку. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Игорь Шалимов Андрей Талалаев Иван Карпов
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Комментарии (2)
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ингерман
11 Апреля 2023 в 13:37
ай ни шалим-налим ни талалай-малакай не падходют.. рахим - не уровень амбиций рубина ( к чему клуб долж0н стремица).. остаеца кбб, но тут есть серьезныя вопросы.. бабай должен представиць сваю программу развития, а рук-во клуба - сваю.. если сойдутся................, но есть одно но - кбб уже не тот (возраст).. хотя, если рубик выйдет в рпл, может и за 5-6 месцо побороца, да ышо лидерам адно месцо периодически надирать.. а больше ни у одного тренера на данный момент и не полущица.. )))
KUGO
11 Апреля 2023 в 13:12
Бабай Бердыев лучший вариант, остальные так себе. Шалимов уже был вроде и толку не было, остальные... чего добились на тренерском поприще??? А Бабай с Рубином дважды чемпион России!
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