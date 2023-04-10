Кузьмин: «Никто в «Рубине» о смене тренера не говорит»

Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин отреагировал на сегодняшние слухи по поводу третьего пришествия в клуб Курбана Бердыева.

«Насколько мне известно, никто не говорит о смене главного тренера. В любом случае что‑то комментировать по этому поводу должно руководство», - заявил Кузьмин «Матч ТВ».

Напомним, сегодня стало известно о том, что Бердыев покинул «Сочи». У руля этого клуба он провёл лишь пять матчей в рамках РПЛ, в которых его подопечные победили дважды и три раза терпели унизительные поражения от клубов середины и низа турнирной таблицы.

С «Рубином» Бердыев дважды стал чемпионом России в 2008 и 2009 годах.