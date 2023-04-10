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Первая лига

Кузьмин: «Никто в «Рубине» о смене тренера не говорит»

10 Апреля 2023 • 20:10 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин отреагировал на сегодняшние слухи по поводу третьего пришествия в клуб Курбана Бердыева.

«Насколько мне известно, никто не говорит о смене главного тренера. В любом случае что‑то комментировать по этому поводу должно руководство», - заявил Кузьмин «Матч ТВ».

Напомним, сегодня стало известно о том, что Бердыев покинул «Сочи». У руля этого клуба он провёл лишь пять матчей в рамках РПЛ, в которых его подопечные победили дважды и три раза терпели унизительные поражения от клубов середины и низа турнирной таблицы.

С «Рубином» Бердыев дважды стал чемпионом России в 2008 и 2009 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Олег Кузьмин
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РУБИН ШИННИК
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