«Краснодар-2» одолел «Уфу» в споре аутсайдеров

«Краснодар-2» и «Уфа», застрявшие в зоне вылета Первой лиги, встретились в матче 26-го тура. На стартовых минутах Джонатан Окоронкво упал в штрафной после контакта с голкипером - пенальти. Пострадавший пробил в левый нижний угол, и Хазбулат Хамкоев парировал. Владислав Самко оказался фактически один на один с вратарем, но и он не смог открыть счет, голкипер выручил. В середине второго тайма Давид Кокоев здорово пробил со штрафного, и мяч от штанги отскочил в сетку. Андрей Никитин мог сравнять счет, но после его выстрела с дальней дистанции мяч от каркаса отскочил не туда.

«Быки» победили и делят последнее место с «Волгой». У «Уфы» третья строчка с конца.