«Краснодар-2» одолел «Уфу» в споре аутсайдеров

«Краснодар-2» и «Уфа», застрявшие в зоне вылета Первой лиги, встретились в матче 26-го тура. На стартовых минутах Джонатан Окоронкво упал в штрафной после контакта с голкипером - пенальти. Пострадавший пробил в левый нижний угол, и Хазбулат Хамкоев парировал. Владислав Самко оказался фактически один на один с вратарем, но и он не смог открыть счет, голкипер выручил. В середине второго тайма Давид Кокоев здорово пробил со штрафного, и мяч от штанги отскочил в сетку. Андрей Никитин мог сравнять счет, но после его выстрела с дальней дистанции мяч от каркаса отскочил не туда.
«Быки» победили и делят последнее место с «Волгой». У «Уфы» третья строчка с конца.
Протокол игры
|(1:0) Кокоев Давид65'
Агкацев Станислав•Жилкин Григорий• 6'Иванов Дмитрий III•Литвинов Вячеслав•Исаенко Олег•Плотников Никита 18'59' (Кокоев Давид (59') •Ндука Ифеани Давид• 90'Губжоков Ислам-Бек59' (Кокшаров Александр (59') •Карпов Данил82' (Защепкин Роман (82') •Окоронкво Джонатан90' (Кутовой Максим (90') •Самко Владислав82' (Халназаров Рустам (82')
Голубев Артём•Хамкоев Хазбулат•Сухов Александр 71'76' (Сандрачук Александр (76') •Ботака-Иобома Эрвинг•Ушахин Лев•Темников Иван60' (Никитин Андрей Владимирович (60') •Хугаев Алан• 68'Погосов Артём• 88'Касинтура Эгаш60' (Ахатов Данил (60') •Емельянов Данила71' (Молтенинов Илья (71') •Минаев Роман
09 апреля.
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