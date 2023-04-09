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Первая лига

«Краснодар-2» одолел «Уфу» в споре аутсайдеров

09 Апреля 2023 • 16:01 Комментировать
Краснодар-2
1:0
Уфа
окончен

«Краснодар-2» и «Уфа», застрявшие в зоне вылета Первой лиги, встретились в матче 26-го тура. На стартовых минутах Джонатан Окоронкво упал в штрафной после контакта с голкипером - пенальти. Пострадавший пробил в левый нижний угол, и Хазбулат Хамкоев парировал. Владислав Самко оказался фактически один на один с вратарем, но и он не смог открыть счет, голкипер выручил. В середине второго тайма Давид Кокоев здорово пробил со штрафного, и мяч от штанги отскочил в сетку. Андрей Никитин мог сравнять счет, но после его выстрела с дальней дистанции мяч от каркаса отскочил не туда.

«Быки» победили и делят последнее место с «Волгой». У «Уфы» третья строчка с конца.

Протокол игры  
Краснодар-21:0Уфа
(1:0) Кокоев Давид65'  
Агкацев СтаниславЖилкин Григорий  6'Иванов Дмитрий IIIЛитвинов ВячеславИсаенко ОлегПлотников Никита  18' 59' (Кокоев Давид ( 59') Ндука Ифеани Давид  90'Губжоков Ислам-Бек 59' (Кокшаров Александр ( 59') Карпов Данил 82' (Защепкин Роман ( 82') Окоронкво Джонатан 90' (Кутовой Максим ( 90') Самко Владислав 82' (Халназаров Рустам ( 82')
Запасные: Гришин ВалентинПивоваров ДмитрийСухорученко МихаилОзнобихин ОлегЛогачёв БогданГайворонский ДанилаПопов Омар
Голубев АртёмХамкоев ХазбулатСухов Александр  71' 76' (Сандрачук Александр ( 76') Ботака-Иобома ЭрвингУшахин ЛевТемников Иван 60' (Никитин Андрей Владимирович ( 60') Хугаев Алан  68'Погосов Артём  88'Касинтура Эгаш 60' (Ахатов Данил ( 60') Емельянов Данила 71' (Молтенинов Илья ( 71') Минаев Роман
Запасные: Карп КэтэлинЕрохин КонстантинКонюхов ВадимЧернов АлексейМухин Александр
09 апреля.

 

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Уфа Краснодар-2
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