«Динамо» из Махачкалы забило «КАМАЗу» единственный гол на 90-й минуте

Середняки Первой лиги «Динамо» из Махачкалы и «КАМАЗ» бились за очки в матче 26-го тура. Как и в других матчах уик-энда, здесь вполне мог быть ничейный результат, но на 90-й минуте Никита Глушков вырвал победу для хозяев поля - 1:0.
«Динамо» взмыло на шестое место, потеснив оттуда соперника.
Протокол игры
|(1:0) Глушков Никита Сергеевич90'
Терновский Дмитрий•Ковачевич Владимир• 47'Алибеков Муталип• 25'Красильниченко Олег 12'73' (Магомедов Ражаб (73') •Кагермазов Сослан•Шумахов Идар•Юсупов Залимхан 80'84' (Абдурагимов Рамазан (84') •Глушков Никита Сергеевич•Гаджимурадов Рамазан58' (Ибрагимов Камиль (58') •Гаджиев Абакар46' (Атабаев Эрбол (46') • 90'Мулахусейнович Нардин
Мамин Алексей•Герасимов Алексей•Толстопятов Николай•Аюкин Руслан•Абрамов Артём86' (Мохаммад Амир (86') •Пальцев Валентин•Рейхмен Богдан 37'86' (Шайхутдинов Динар (86') •Таликин Дамир 10'73' (Кириллов Юрий (73') •Бабаев Владлен80' (Бадртдинов Ильнур (80') •Серченков Сергей 66'73' (Арустамян Артур (73') •Гаглоев Александр 77'
08 апреля.
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