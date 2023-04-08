«Динамо» из Махачкалы забило «КАМАЗу» единственный гол на 90-й минуте

Середняки Первой лиги «Динамо» из Махачкалы и «КАМАЗ» бились за очки в матче 26-го тура. Как и в других матчах уик-энда, здесь вполне мог быть ничейный результат, но на 90-й минуте Никита Глушков вырвал победу для хозяев поля - 1:0.

«Динамо» взмыло на шестое место, потеснив оттуда соперника.