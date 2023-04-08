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Первая лига

«Динамо» из Махачкалы забило «КАМАЗу» единственный гол на 90-й минуте

08 Апреля 2023 • 18:35 Комментировать
Динамо Махачкала
1:0
КАМАЗ
окончен

Середняки Первой лиги «Динамо» из Махачкалы и «КАМАЗ» бились за очки в матче 26-го тура. Как и в других матчах уик-энда, здесь вполне мог быть ничейный результат, но на 90-й минуте Никита Глушков вырвал победу для хозяев поля - 1:0.

«Динамо» взмыло на шестое место, потеснив оттуда соперника.

Протокол игры  
Динамо Махачкала1:0КАМАЗ
(1:0) Глушков Никита Сергеевич90'  
Терновский ДмитрийКовачевич Владимир  47'Алибеков Муталип  25'Красильниченко Олег  12' 73' (Магомедов Ражаб ( 73') Кагермазов СосланШумахов ИдарЮсупов Залимхан  80' 84' (Абдурагимов Рамазан ( 84') Глушков Никита СергеевичГаджимурадов Рамазан 58' (Ибрагимов Камиль ( 58') Гаджиев Абакар 46' (Атабаев Эрбол ( 46'  90') Мулахусейнович Нардин
Запасные: Сундуков ТемирканХалимбеков РустамИбрагимов МагомедМахмудов ЯрахмедИсаев ШамильМагомедов ТимурВолк Давид
Мамин АлексейГерасимов АлексейТолстопятов НиколайАюкин РусланАбрамов Артём 86' (Мохаммад Амир ( 86') Пальцев ВалентинРейхмен Богдан  37' 86' (Шайхутдинов Динар ( 86') Таликин Дамир  10' 73' (Кириллов Юрий ( 73') Бабаев Владлен 80' (Бадртдинов Ильнур ( 80') Серченков Сергей  66' 73' (Арустамян Артур ( 73') Гаглоев Александр  77'
Запасные: Щербатюк АлександрГираев КаримТарасенко ЗахарПолюткин АнтонСмирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
08 апреля.

 

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