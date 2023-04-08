«Кубань» отдалилась от зоны вылета после победы в Туле

«Арсенал» не смог подобраться поближе к топ-четверке команд Первой лиги по итогам домашнего матча с «Кубанью». В середине первого тайма Валерий Чуперка здорово реализовал пенальти, и голкипер не выручил. На 59-й минуте Алексей Рыбин упрочил перевес гостей ударом с линии штрафной. Туляки поразили чужие ворота с дальнего штрафного, сильно и точно бил Кирилл Большаков.
1:2, «Арсенал» откатывается на восьмое место, «Кубань» же на пять очков оторвалась от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Абдоков Нури73'
|(2:0) Родин Даниил88'
Нестеренко Юрий•Байрыев Азат•Сидоров Максим•Смирнов Александр•Таказов Сослан•Чуперка Валерий68' (Безденежных Игорь (68') • 75'Абдоков Нури•Муталиев Аслан68' (Родин Даниил (68') •Махатадзе Георгий81' (Шерешков Андрей (81') •Лаук Максим36' (Мосейчук Илья (36') •Щёткин Алексей78' (Архипов Артём (78')
Запасные: Ещенко Сергей•Рыбин Алексей•Солоп Аркадий
Филиппов Михаил•Семейкин Артём•Покидышев Николай•Осипов Евгений•Семёнов Андрей Игоревич81' (Петрунин Даниил (81') •Савинов Андрей•Зинков Вячеслав•Чуканов Андреа74' (Батютин Андрей (74') •Соколов Игорь78' (Низамутдинов Эльдар (78') •Кулишев Артём•Грузнов Илья78' (Галимов Александр (78')
02 апреля.
Бан пользователя