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Первая лига

«Кубань» отдалилась от зоны вылета после победы в Туле

08 Апреля 2023 • 18:01 Комментировать
ФК Кубань
2:0
Шинник
окончен

«Арсенал» не смог подобраться поближе к топ-четверке команд Первой лиги по итогам домашнего матча с «Кубанью». В середине первого тайма Валерий Чуперка здорово реализовал пенальти, и голкипер не выручил. На 59-й минуте Алексей Рыбин упрочил перевес гостей ударом с линии штрафной. Туляки поразили чужие ворота с дальнего штрафного, сильно и точно бил Кирилл Большаков.

1:2, «Арсенал» откатывается на восьмое место, «Кубань» же на пять очков оторвалась от зоны вылета.

Протокол игры  
ФК Кубань2:0Шинник
(1:0) Абдоков Нури73'  
(2:0) Родин Даниил88'  
Нестеренко ЮрийБайрыев АзатСидоров МаксимСмирнов АлександрТаказов СосланЧуперка Валерий 68' (Безденежных Игорь ( 68'  75') Абдоков НуриМуталиев Аслан 68' (Родин Даниил ( 68') Махатадзе Георгий 81' (Шерешков Андрей ( 81') Лаук Максим 36' (Мосейчук Илья ( 36') Щёткин Алексей 78' (Архипов Артём ( 78')
Запасные: Ещенко СергейРыбин АлексейСолоп Аркадий
Филиппов МихаилСемейкин АртёмПокидышев НиколайОсипов ЕвгенийСемёнов Андрей Игоревич 81' (Петрунин Даниил ( 81') Савинов АндрейЗинков ВячеславЧуканов Андреа 74' (Батютин Андрей ( 74') Соколов Игорь 78' (Низамутдинов Эльдар ( 78') Кулишев АртёмГрузнов Илья 78' (Галимов Александр ( 78')
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманХитяев АндрейПрокуроров АрсенийКузнецов Павел
02 апреля.

 

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