«Кубань» отдалилась от зоны вылета после победы в Туле

«Арсенал» не смог подобраться поближе к топ-четверке команд Первой лиги по итогам домашнего матча с «Кубанью». В середине первого тайма Валерий Чуперка здорово реализовал пенальти, и голкипер не выручил. На 59-й минуте Алексей Рыбин упрочил перевес гостей ударом с линии штрафной. Туляки поразили чужие ворота с дальнего штрафного, сильно и точно бил Кирилл Большаков.

1:2, «Арсенал» откатывается на восьмое место, «Кубань» же на пять очков оторвалась от зоны вылета.