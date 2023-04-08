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Первая лига

«Шинник» упустил победу над «Волгой»

08 Апреля 2023 • 18:00 Комментировать
Шинник
2:2
Волга Ульяновск
окончен

В 26-м туре Первой лиги «Шинник» боролся за очки с «Волгой». Аутсайдеры быстро повели после удара Билала Билалова, но еще до перерыва пропустили дважды. Отличились Дмитрий Самойлов и Евгений Осипов. Впрочем, ярославцы не дотерпели до победы и пропустили на 85-й минуте после удара Евгения Воронина - 2:2.

«Шинник» делит шестое место, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Шинник2:2Волга Ульяновск
  8'Билалов Билал (0:1)
(1:1) Самойлов Дмитрий18'  
(2:1) Осипов Евгений42'  
  85'Воронин Евгений (2:2)
Филиппов МихаилСемёнов Андрей ИгоревичПокидышев НиколайОсипов ЕвгенийЕмельянов Роман  15' 70' (Зинков Вячеслав ( 70') Леонтьев ИгорьСамойлов Дмитрий 90' (Галимов Александр ( 90') Соколов Игорь 46' (Чуканов Андреа ( 46') Савинов АндрейКулишев Артём 90' (Батютин Андрей ( 90') Грузнов Илья 77' (Низамутдинов Эльдар ( 77')
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманСтешин ЕвгенийСемейкин АртёмХитяев АндрейПетрунин ДаниилКузнецов Павел
Климович АндрейМагомадов ЧингизКутин ДенисХабибуллин АйдарСтефен ГодфриМорозов КириллКубышкин ИльяКамлашев Даниил 74' (Воронин Евгений ( 74') Ефремов ДмитрийБилалов Билал 80' (Кирсанов Никита ( 80') Соломаха Валерий
Запасные: Герюгов АзнаурРахманов ДмитрийРахманов ДенисАбазов АстемирЕремеев ДенисМаксименков ИльяАллеф де АндрадеМахмутов Руслан
08 апреля.

 

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Шинник Волга Ульяновск
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