«Шинник» упустил победу над «Волгой»

В 26-м туре Первой лиги «Шинник» боролся за очки с «Волгой». Аутсайдеры быстро повели после удара Билала Билалова, но еще до перерыва пропустили дважды. Отличились Дмитрий Самойлов и Евгений Осипов. Впрочем, ярославцы не дотерпели до победы и пропустили на 85-й минуте после удара Евгения Воронина - 2:2.
«Шинник» делит шестое место, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|8'Билалов Билал (0:1)
|(1:1) Самойлов Дмитрий18'
|(2:1) Осипов Евгений42'
|85'Воронин Евгений (2:2)
Филиппов Михаил•Семёнов Андрей Игоревич•Покидышев Николай•Осипов Евгений•Емельянов Роман 15'70' (Зинков Вячеслав (70') •Леонтьев Игорь•Самойлов Дмитрий90' (Галимов Александр (90') •Соколов Игорь46' (Чуканов Андреа (46') •Савинов Андрей•Кулишев Артём90' (Батютин Андрей (90') •Грузнов Илья77' (Низамутдинов Эльдар (77')
Климович Андрей•Магомадов Чингиз•Кутин Денис•Хабибуллин Айдар•Стефен Годфри•Морозов Кирилл•Кубышкин Илья•Камлашев Даниил74' (Воронин Евгений (74') •Ефремов Дмитрий•Билалов Билал80' (Кирсанов Никита (80') •Соломаха Валерий
08 апреля.
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