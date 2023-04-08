«Шинник» упустил победу над «Волгой»

В 26-м туре Первой лиги «Шинник» боролся за очки с «Волгой». Аутсайдеры быстро повели после удара Билала Билалова, но еще до перерыва пропустили дважды. Отличились Дмитрий Самойлов и Евгений Осипов. Впрочем, ярославцы не дотерпели до победы и пропустили на 85-й минуте после удара Евгения Воронина - 2:2.

«Шинник» делит шестое место, соперник - предпоследний.