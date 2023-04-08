«Енисей» в меньшинстве отобрал победу у «Акрона», тольяттинцы не забили два пенальти

Чудесно играющий в кубковом турнире «Акрон» в 26-м туре Первой лиги принимал «Енисей», который ведет борьбу за место в топ-четверке. В середине первого тайма тольяттинцы заработали пенальти, и Константин Савиев не смог обыграть вратаря. Зато на 45-й минуте Сергей Макаров все же открыл счет, замкнув прострел. Гости провели весь второй тайм в меньшинстве, но отыгрались, Андрей Окладников после проникающей передачи направил мяч в девятку - 1:1. На 90-й минуте «Акрон» получил право на еще один пенальти, и Евгений Ставер снова парировал, ничья в итоге.
«Акрон» - 11-й, соперник делит третье место с «Аланией».
Протокол игры
|(1:0) Макаров Сергей45'
|70'Окладников Андрей (1:1)
Волков Сергей•Сагуткин Даниил•Шакуро Павел 58'66' (Апеков Руслан (66') •Ходжаниязов Джамалдин36' (Зуев Илья (36') •Килин Антон78' (Азаров Владимир (78') •Чудин Иван•Палиенко Максим•Макаров Сергей•Савичев Константин•Салтыков Никита66' (Полубояринов Данил (66') •Эльдарушев Абу-Саид64' (Понсе Андрес (64')
Ставер Евгений•Масловский Александр•Кичин Валерий•Бардыбахин Вячеслав•Рукас Андрюс•Иванов Егор• 29'Ломакин Александр•Раздорских Никита72' (Ивакин Ярослав (72') •Самойлов Денис 46'• 47'Глушков Никита Андреевич87' (Стежко Виталий (87') •Апушников Егор46' (Окладников Андрей (46')
08 апреля.
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