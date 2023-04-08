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Первая лига

«Енисей» в меньшинстве отобрал победу у «Акрона», тольяттинцы не забили два пенальти

08 Апреля 2023 • 17:57 Комментировать
Акрон
1:1
Енисей
окончен

Чудесно играющий в кубковом турнире «Акрон» в 26-м туре Первой лиги принимал «Енисей», который ведет борьбу за место в топ-четверке. В середине первого тайма тольяттинцы заработали пенальти, и Константин Савиев не смог обыграть вратаря. Зато на 45-й минуте Сергей Макаров все же открыл счет, замкнув прострел. Гости провели весь второй тайм в меньшинстве, но отыгрались, Андрей Окладников после проникающей передачи направил мяч в девятку - 1:1. На 90-й минуте «Акрон» получил право на еще один пенальти, и Евгений Ставер снова парировал, ничья в итоге.

«Акрон» - 11-й, соперник делит третье место с «Аланией».

Протокол игры  
Акрон1:1Енисей
(1:0) Макаров Сергей45'  
  70'Окладников Андрей (1:1)
Волков СергейСагуткин ДаниилШакуро Павел  58' 66' (Апеков Руслан ( 66') Ходжаниязов Джамалдин 36' (Зуев Илья ( 36') Килин Антон 78' (Азаров Владимир ( 78') Чудин ИванПалиенко МаксимМакаров СергейСавичев КонстантинСалтыков Никита 66' (Полубояринов Данил ( 66') Эльдарушев Абу-Саид 64' (Понсе Андрес ( 64')
Запасные: Матвеев МаксимНагаев ДмитрийМацукатов АлексСасин ДмитрийПесегов ЕвгенийСычёв Виталий
Ставер ЕвгенийМасловский АлександрКичин ВалерийБардыбахин ВячеславРукас АндрюсИванов Егор  29'Ломакин АлександрРаздорских Никита 72' (Ивакин Ярослав ( 72') Самойлов Денис  46'  47'Глушков Никита Андреевич 87' (Стежко Виталий ( 87') Апушников Егор 46' (Окладников Андрей ( 46')
Запасные: Кахидзе АлександрЛанин ОлегГыстаров РасулСавицкий ИванЯрусов ДаниилФеррейра ХерманМарков НиколайХозин ВладимирУшатов Кирилл
08 апреля.

 

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Енисей Акрон
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