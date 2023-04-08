«Енисей» в меньшинстве отобрал победу у «Акрона», тольяттинцы не забили два пенальти

Чудесно играющий в кубковом турнире «Акрон» в 26-м туре Первой лиги принимал «Енисей», который ведет борьбу за место в топ-четверке. В середине первого тайма тольяттинцы заработали пенальти, и Константин Савиев не смог обыграть вратаря. Зато на 45-й минуте Сергей Макаров все же открыл счет, замкнув прострел. Гости провели весь второй тайм в меньшинстве, но отыгрались, Андрей Окладников после проникающей передачи направил мяч в девятку - 1:1. На 90-й минуте «Акрон» получил право на еще один пенальти, и Евгений Ставер снова парировал, ничья в итоге.

«Акрон» - 11-й, соперник делит третье место с «Аланией».