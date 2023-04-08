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Первая лига

«Алания» дожала «Велес», проведя больше тайма в большинстве

08 Апреля 2023 • 15:55 Комментировать
Велес Москва
1:2
Алания
окончен

В 26-м туре Первой лиги «Велес» принимал «Аланию», которая никак не могла победить после рестарта сезона. Коллектив из Владикавказа быстро повел, Максим Петров с лёта поразил дальний угол ворот. На 36-й минуте соперник остался в меньшинстве, капитан Евгений Макеев получил второе предупреждение за симуляцию. Только начался второй тайм, как «Велес» контратаковал от своих ворот. Прорыв Аюба Бацуева завершил еще один только-только вышедший на поле игрок, Геворк Саркисян. Лишь в самой концовке «Алания» дожала противника, Батраз Гурцией плотно и точно пробил с 11 метров - 2:1.

«Алания» вышла на третье место, соперник остается в зоне вылета.

Протокол игры  
Велес Москва1:2Алания
  7'Петров Максим Вячеславович (0:1)
(1:1) Саркисян Геворк48'  
  86'Гурциев Батраз (1:2)
Косаревский Пётр  73'Безчаснюк Александр  85'Макеев Евгений  30'  36'Бокоев МаратПочивалин ВалерийГерчиков Леонид 46' (Логуа Ираклий ( 46') Кабахидзе ВладимирКертанов Константин 46' (Бацуев Аюб ( 46'  54') Песиков Евгений 57' (Смирнов Олег ( 57') Дибиргаджиев Джамал 46' (Саркисян Геворк ( 46') Абдуллахи Квари
Запасные: Рыбиков НиколайМотовичёв ДмитрийНтумба Муамба АртёмМихайленко ДмитрийКузнецов АлексейКотельников ИванСамылин Алексей
Солдатенко РостиславЗасеев Азамат 57' (Галоян Артур ( 57') Багаев Алан  45'Кочиев ХетагКачмазов СосланПетров Максим ВячеславовичХабалов Алан 80' (Корян Аршак ( 80') Чочиев Алан 64' (Гурциев Батраз ( 64') Хосонов ХетагНорчаев Хусаин 80' (Цараев Алан ( 80') Гиоргобиани Николай
Запасные: Мазурин АндрейКоротков Александр IIДауров РусланТарба ЗаурБакаев МихаилНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
08 апреля.

 

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