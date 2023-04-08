«Алания» дожала «Велес», проведя больше тайма в большинстве

В 26-м туре Первой лиги «Велес» принимал «Аланию», которая никак не могла победить после рестарта сезона. Коллектив из Владикавказа быстро повел, Максим Петров с лёта поразил дальний угол ворот. На 36-й минуте соперник остался в меньшинстве, капитан Евгений Макеев получил второе предупреждение за симуляцию. Только начался второй тайм, как «Велес» контратаковал от своих ворот. Прорыв Аюба Бацуева завершил еще один только-только вышедший на поле игрок, Геворк Саркисян. Лишь в самой концовке «Алания» дожала противника, Батраз Гурцией плотно и точно пробил с 11 метров - 2:1.

«Алания» вышла на третье место, соперник остается в зоне вылета.