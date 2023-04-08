«Алания» дожала «Велес», проведя больше тайма в большинстве

В 26-м туре Первой лиги «Велес» принимал «Аланию», которая никак не могла победить после рестарта сезона. Коллектив из Владикавказа быстро повел, Максим Петров с лёта поразил дальний угол ворот. На 36-й минуте соперник остался в меньшинстве, капитан Евгений Макеев получил второе предупреждение за симуляцию. Только начался второй тайм, как «Велес» контратаковал от своих ворот. Прорыв Аюба Бацуева завершил еще один только-только вышедший на поле игрок, Геворк Саркисян. Лишь в самой концовке «Алания» дожала противника, Батраз Гурцией плотно и точно пробил с 11 метров - 2:1.
«Алания» вышла на третье место, соперник остается в зоне вылета.
Протокол игры
|7'Петров Максим Вячеславович (0:1)
|(1:1) Саркисян Геворк48'
|86'Гурциев Батраз (1:2)
Косаревский Пётр• 73'Безчаснюк Александр• 85'Макеев Евгений 30'• 36'Бокоев Марат•Почивалин Валерий•Герчиков Леонид46' (Логуа Ираклий (46') •Кабахидзе Владимир•Кертанов Константин46' (Бацуев Аюб (46') • 54'Песиков Евгений57' (Смирнов Олег (57') •Дибиргаджиев Джамал46' (Саркисян Геворк (46') •Абдуллахи Квари
Солдатенко Ростислав•Засеев Азамат57' (Галоян Артур (57') •Багаев Алан• 45'Кочиев Хетаг•Качмазов Сослан•Петров Максим Вячеславович•Хабалов Алан80' (Корян Аршак (80') •Чочиев Алан64' (Гурциев Батраз (64') •Хосонов Хетаг•Норчаев Хусаин80' (Цараев Алан (80') •Гиоргобиани Николай
08 апреля.
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