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Первая лига

Хабаровский СКА и «Нефтехимик» поделили очки, все матчи 26-го тура проходят без голов

08 Апреля 2023 • 12:01 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:0
Нефтехимик
окончен

Субботнюю серию матчей Первой лиги открывало противостояние хабаровского СКА и «Нефтехимика». Команды не радуют своих болельщиков хорошими результатами, вот и сегодня не было победы, ведь без забитых мячей это нереальная задача. Константин Базелюк с разворота метров с 12 пробивал - выручил вратарь «армейцев». Василий Алейников со штрафного пробил в ближнюю штангу ворот гостей. В ответ Султан Джамилов метров с 15 проверил голкипера, нанося удар с лета. Защитник СКА Дмитрий Стародуб вынес мяч из пустых ворот после добивания соперника после спасения от вратаря. Стародуб отличился и у чужих ворот, на добивании был минимально неточным. Последняя атака была у гостей, Филипп Дворецков справа проник в штрафную и не попал в ближний угол.

Третий подряд матч в 26-м туре завершился нулями. Дальневосточники делят восьмое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:0Нефтехимик
Имамов ИсламИваньков АлександрСтародуб ДмитрийМусалов МагомедЛевицкий Денис  12' 31' (Мирошниченко Никита ( 31') Анисимов АндрейГелоян ИшханПетров Илья  67'Бавин ЮрийАлейников Василий 46' (Гащенков Михаил ( 46') Жамалетдинов Тимур 56' (Гонгапшев Альбек ( 56')
Запасные: Помазан ЕвгенийСосранов РустамБыков АртёмГригорьев ДаниилЯнов ДанилаМуминов ИльясСугробов ВладимирРукас Томас
Голубев АндрейКалугин НикитаСитдиков МаратЗорин БогданКотов ПавелГалиулин Вагиз  84'Денисов Роман 86' (Дворецков Филипп ( 86') Лайкин МаксимМосквичёв ВладимирБазелюк Константин 86' (Котик Артём ( 86') Джамилов Султан  50' 69' (Хубаев Давид ( 69')
Запасные: Школик ИгорьШоркин МаксимБарсов МаксимЯнушковский РоманЧеркес ЕвгенийОбухов Игорь
08 апреля.

 

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