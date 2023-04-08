Хабаровский СКА и «Нефтехимик» поделили очки, все матчи 26-го тура проходят без голов

Субботнюю серию матчей Первой лиги открывало противостояние хабаровского СКА и «Нефтехимика». Команды не радуют своих болельщиков хорошими результатами, вот и сегодня не было победы, ведь без забитых мячей это нереальная задача. Константин Базелюк с разворота метров с 12 пробивал - выручил вратарь «армейцев». Василий Алейников со штрафного пробил в ближнюю штангу ворот гостей. В ответ Султан Джамилов метров с 15 проверил голкипера, нанося удар с лета. Защитник СКА Дмитрий Стародуб вынес мяч из пустых ворот после добивания соперника после спасения от вратаря. Стародуб отличился и у чужих ворот, на добивании был минимально неточным. Последняя атака была у гостей, Филипп Дворецков справа проник в штрафную и не попал в ближний угол.

Третий подряд матч в 26-м туре завершился нулями. Дальневосточники делят восьмое место, соперник - 11-й.