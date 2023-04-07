«Балтика» Игнашевича довела беспроигрышную серию до 25 матчей кряду

Безоговорочный лидер Первой лиги в лице калининградской «Балтики» довёл свою беспроигрышную серию до 25 матчей подряд, сыграв сегодня в нулевую ничью с московской «Родиной».

В это трудно поверить, но последнее поражение калининградцы терпели аж в июле 2022 года, в самом первом туре текущего сезона. 17 июля эта команда-сенсация проиграла московскому «Велесу» (1:2), который теперь сражается за сохранение места в лиге.

Напомним, что руководит «Балтикой» знаменитый российский футболист, защитник, а ныне тренер Сергей Игнашевич. Отрыв балтийцев от «Рубина», идущего на втором месте, составляет шесть баллов.