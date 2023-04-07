«Балтика» не сумела забить «Родине»

В пятницу сыгран ещё один матч с участием фаворита Первой лиги. Вслед за «Рубином» потеряла очки и «Балтика». Команда из Калининграда дома играла против «Родины». В середине первого тайма Эдуард Валиахаметов метров с семи запустил мяч в ближнюю штангу. Не смог отличиться и Тамерлан Мусаев, голкипер гостей выудил под перекладиной мяч после удара головой. Лучший момент у «Родины» был после перерыва, когда Артём Воропаев замыкал навес и минимально промахнулся.
В итоге 0:0, «Балтика» опережает идущий вторым «Рубин» на шесть очков, «Родина» - 12-я.
Протокол игры
Латышонок Евгений•Пуцко Александр•Маляров Кирилл•Радмановац Никола•Валиахметов Эдуард•Казаев Ян• 22'Осипов Александр•Кузьмин Максим•Лазарев Владислав40' (Пряхин Сергей (40') •Гузина Гедеон•Мусаев Тамерлан
Айдаров Сергей•Плиев Заурбек•Воропаев Артём• 72'Кризан Митя•Колесниченко Кирилл• 60'Юдинцев Георгий•Султонов Мухаммад•Ната Уэсли•Камышев Илья40' (Дмитриев Олег (40') •Фищенко Руслан•Тимошенко Иван
07 апреля.
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