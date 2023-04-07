«Балтика» не сумела забить «Родине»

В пятницу сыгран ещё один матч с участием фаворита Первой лиги. Вслед за «Рубином» потеряла очки и «Балтика». Команда из Калининграда дома играла против «Родины». В середине первого тайма Эдуард Валиахаметов метров с семи запустил мяч в ближнюю штангу. Не смог отличиться и Тамерлан Мусаев, голкипер гостей выудил под перекладиной мяч после удара головой. Лучший момент у «Родины» был после перерыва, когда Артём Воропаев замыкал навес и минимально промахнулся.

В итоге 0:0, «Балтика» опережает идущий вторым «Рубин» на шесть очков, «Родина» - 12-я.