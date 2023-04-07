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Первая лига

«Балтика» не сумела забить «Родине»

07 Апреля 2023 • 22:27 Комментировать
Балтика
0:0
Родина Москва
окончен

В пятницу сыгран ещё один матч с участием фаворита Первой лиги. Вслед за «Рубином» потеряла очки и «Балтика». Команда из Калининграда дома играла против «Родины». В середине первого тайма Эдуард Валиахаметов метров с семи запустил мяч в ближнюю штангу. Не смог отличиться и Тамерлан Мусаев, голкипер гостей выудил под перекладиной мяч после удара головой. Лучший момент у «Родины» был после перерыва, когда Артём Воропаев замыкал навес и минимально промахнулся.

В итоге 0:0, «Балтика» опережает идущий вторым «Рубин» на шесть очков, «Родина» - 12-я.

Протокол игры  
Балтика0:0Родина Москва
Латышонок ЕвгенийПуцко АлександрМаляров КириллРадмановац НиколаВалиахметов ЭдуардКазаев Ян  22'Осипов АлександрКузьмин МаксимЛазарев Владислав 40' (Пряхин Сергей ( 40') Гузина ГедеонМусаев Тамерлан
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимФольмер КириллКлёнкин ДанилДудиев АсланБарков ДмитрийОстойич ИванГогричиани ГочаКашчелан Младен
Айдаров СергейПлиев ЗаурбекВоропаев Артём  72'Кризан МитяКолесниченко Кирилл  60'Юдинцев ГеоргийСултонов МухаммадНата УэслиКамышев Илья 40' (Дмитриев Олег ( 40') Фищенко РусланТимошенко Иван
Запасные: Шадринцев ДмитрийКлещенко АлександрГордюшенко АстемирАликин ПавелКалмыков АмурМартовой ДаниилБаринов ДаниилКуль РусланАндреев Игорь
07 апреля.

 

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