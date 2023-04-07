«Рубин» продлил ничейную серию, не сумев забить «Волгарю»

26-й тур Первой лиги стартовал матчем «Волгарь» - «Рубин». Почти час игры не было и намека на реальный момент у тех или иных ворот. В итоге Илья Самошников технично продвинулся на позицию для удара и размял вратаря хорошим ударом. У соперника Данил Липовой после проникающего паса на оперативный простор бил в дальний угол - промах. Вышедшие на замену игроки «Рубина» едва не соорудили гол, после подачи Дмитрия Кабутова с правого фланга Михаил Костюков головой пробил рядом с каркасом.

«Рубин» в четвертый раз подряд сыграл вничью и идет вторым, проигрывая лидирующей «Балтике» пять очков. Соперник - пятый.