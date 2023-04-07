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Первая лига

«Рубин» продлил ничейную серию, не сумев забить «Волгарю»

07 Апреля 2023 • 20:02 Комментировать
Волгарь
0:0
Рубин
окончен

26-й тур Первой лиги стартовал матчем «Волгарь» - «Рубин». Почти час игры не было и намека на реальный момент у тех или иных ворот. В итоге Илья Самошников технично продвинулся на позицию для удара и размял вратаря хорошим ударом. У соперника Данил Липовой после проникающего паса на оперативный простор бил в дальний угол - промах. Вышедшие на замену игроки «Рубина» едва не соорудили гол, после подачи Дмитрия Кабутова с правого фланга Михаил Костюков головой пробил рядом с каркасом.

«Рубин» в четвертый раз подряд сыграл вничью и идет вторым, проигрывая лидирующей «Балтике» пять очков. Соперник - пятый.

 

Протокол игры  
Волгарь0:0Рубин
Смирнов ОлегЛоктионов РоманХомуха Иван 77' (Муллин Камиль ( 77') Липовой ДанилКозлов ДанилаПавлишин Алексей 86' (Ведерников Данила ( 86') Царукян ВалерийСмирнов Данила 72' (Талалай Денис ( 72') Ткачук ДенисДелькин Артём 77' (Печенкин Никита ( 77') Гилязетдинов Артур
Запасные: Носов АлександрФилиппов АртёмЛесников ДмитрийБутенко АлександрРащеня ИльяСаганович ДмитрийКосарев КириллГаврилович Алексей
Дюпин ЮрийТесленко Егор  11'Мартынович АлександрАшурматов Рустам 68' (Попов Артём ( 68') Грицаенко АлексейСамошников ИльяНабиуллин Эльмир 46' (Кабутов Дмитрий ( 46') Зотов АлександрРахмоналиев Умарали 77' (Иванов Олег ( 77'  83') Фамейе Джоэль  45' 46' (Лисакович Виталий ( 46') Уридия Мераби  42' 81' (Костюков Михаил ( 81')
Запасные: Янович НикитаАпшацев МаратШиряев МаксимБезруков РусланЛомовицкий АлександрБеленов АлександрМитков Димитар
07 апреля.

 

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