«Рубин» продлил ничейную серию, не сумев забить «Волгарю»

26-й тур Первой лиги стартовал матчем «Волгарь» - «Рубин». Почти час игры не было и намека на реальный момент у тех или иных ворот. В итоге Илья Самошников технично продвинулся на позицию для удара и размял вратаря хорошим ударом. У соперника Данил Липовой после проникающего паса на оперативный простор бил в дальний угол - промах. Вышедшие на замену игроки «Рубина» едва не соорудили гол, после подачи Дмитрия Кабутова с правого фланга Михаил Костюков головой пробил рядом с каркасом.
«Рубин» в четвертый раз подряд сыграл вничью и идет вторым, проигрывая лидирующей «Балтике» пять очков. Соперник - пятый.
Протокол игры
Смирнов Олег•Локтионов Роман•Хомуха Иван77' (Муллин Камиль (77') •Липовой Данил•Козлов Данила•Павлишин Алексей86' (Ведерников Данила (86') •Царукян Валерий•Смирнов Данила72' (Талалай Денис (72') •Ткачук Денис•Делькин Артём77' (Печенкин Никита (77') •Гилязетдинов Артур
Дюпин Юрий•Тесленко Егор• 11'Мартынович Александр•Ашурматов Рустам68' (Попов Артём (68') •Грицаенко Алексей•Самошников Илья•Набиуллин Эльмир46' (Кабутов Дмитрий (46') •Зотов Александр•Рахмоналиев Умарали77' (Иванов Олег (77') • 83'Фамейе Джоэль 45'46' (Лисакович Виталий (46') •Уридия Мераби 42'81' (Костюков Михаил (81')
07 апреля.
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