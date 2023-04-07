Евгений Калешин: «Приятно, когда тебя сравнивают с Бьелсой»

Российский тренер Евгений Калешин прокомментировал своё прозвище. В российских футбольных кругах наставника тольяттинского «Акрона» кличут «русским Бьелсой».

«Полагаю, это даже какой‑то небольшой аванс, фигура Марсело Бьелсы не только как тренера, но и как человека – для меня ориентир. Очень бы хотелось походить на него», - рассказал Калешин «Матч Премьер», добавив, что ему приятно от такого сравнения.

Напомним, что «Акрон» вчера узнал своего соперника во втором полуфинале Кубка России в Пути регионов – это столичный «Спартак». Противостояние будет включать в себя один матч, он пройдёт в городе Жигулёвск, что в Самарской области. Местом действия станет арена «Кристалл».