Нападающий «Акрона» Понсе: «В Тольятти мне комфортно, скоро начну учить русский язык»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе поделился впечатлениями от выступлений в России.

По словам 26-летнего венесуэльца, он чувствует себя комфортно в Тольятти и намерен начать учить русский язык.

«Да, сложно адаптироваться к вашей стране, культуре, тяжёлый русский язык. Для всего нужно время, но потом всё отлично», — цитирует Понсе Sport24.

Напомним, Понсе перешёл в «Акрон» в конце января текущего года. За тольяттинскую команду венесуэлец успел провести восемь матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу. Ранее «Акрон» вышел во второй этап 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), обыграв «Динамо» (0:0, 4:1 — пен).