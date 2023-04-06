Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о тольяттинском «Акроне».

- У «Акрона» есть руководители, которые взялись за то, чтобы восстановить тольяттинский футбол, который в 90-е годы был в Премьер-лиге. Тогда «Лада» была сильным клубом, которым руководил Александр Гармашов. Потом автозавод практически перестал финансировать команду, давал какие-то копейки, поэтому она ушла в небытие и долго влачила плачевное существование. Хоккей в Тольятти тоже пришёл в упадок, но сейчас его вроде восстанавливают. И слава богу, что нашлись люди, которые поддерживают школу Коноплёва. Это одна из лучших академий в стране наряду с «Чертаново».

Эти люди стали восстанавливать в Тольятти взрослый футбол, и нашлись меценаты, которые взялись финансировать и поддерживать эту команду. Наконец-то пригласили правильного тренера. Я думаю, на сегодняшний день Евгений Калешин продуктивный молодой тренер. У него, кстати, успехи были во всех командах, которые он тренировал. Просто его уходили отовсюду по каким-то причинам. И как футболист он был достаточно хороший, умный, и как тренер очень приличный. В «Ладе» получился симбиоз хозяина клуба и главного тренера. Подбор футболистов вы сами видите, каких-то яркостей там нет, но все люди слушают тренера и понимают, что им делать на поле. Бьются как положено, как настоящие бойцы. И вот результат.

Я читал, руководители «Акрона» высказывались о том, что на следующий год перед командой будет стоять задача выйти в Премьер-лигу. Не удивлюсь, если будет действительно так. И они могут решить эту задачу с Калешиным. Но хотелось бы, чтобы руководство завода и власти города всё-таки вернули команду в Тольятти, где есть прекрасный стадион с хорошем полем, трибунами и всем прочим. Там всё у них должно соответствовать, но они играют не в родном городе, а в Жигулёвске. Надо этот вопрос как-то решить. А то у нас всегда всё неправильно получается: кто-то на кого-то закусил, кто-то чьи-то деньги считает и так далее.

До Калешина «Акрон» болтался где-то внизу таблицы, когда тренером был иностранец. И спортивным директором был иностранец. А сегодня они выровнялись. То, что пригласили Евгения Калешина, – наверно, знают его отца Игоря. Он был великолепным футболистом – одним из сильнейших, кого я вообще видел на своём веку. Небольшой роста, но был футболист от бога. И дети его стали футболистами, играли в Премьер-лиге. Я думаю, на сегодняшний день магия Калешиных от Тольятти не уходит. Поэтому слава Богу, что они взяли сейчас к себе Евгения. Там большой процент идёт от тренера.