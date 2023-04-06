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Первая лига

Понсе рассказал, что мешает ему получить российское гражданство

06 Апреля 2023 • 09:49 Комментировать
Акрон
...
Енисей
08.04 16:00

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе высказался о возможном получении российского гражданства.

26-летний венесуэлец отметил, что с радостью получил бы российский паспорт, если бы у него была возможность иметь гражданства более чем трёх стран.   

«У меня и так три гражданства: Испании, Венесуэлы и Колумбии. Мне нельзя иметь больше трёх паспортов. Если была бы такая возможность, то, конечно, сделал бы себе российский паспорт», — цитирует Понсе Sport24.

Цвета тольяттинского клуба Понсе защищает с января текущего года. За «Акрон» футболист успел провести восемь матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Понсе Акрон
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