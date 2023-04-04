В «Рубине» отреагировали на информацию о возможной отставке Уткульбаева

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал информацию о возможном увольнении наставника команды Юрия Уткульбаева.

«Наверное, наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба. «Рубин» готовится в штатном режиме под руководством Юрия Уткульбаева к выезду в Астрахань. Никакие кадровые перестановки в клубе не обсуждаются», — цитирует Айбатова Sport24.

После 25 туров «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, которая позволяет напрямую выйти в Российскую премьер-лигу. В копилке казанского клуба 46 баллов. Однако три последних матча казанцы сыграли вничью.