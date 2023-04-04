В «Рубине» задумались о смене тренера

Руководство «Рубина» рассматривает вариант со сменой главного тренера команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в казанском клубе недовольны результатами «Рубина» под руководством Юрия Уткульбаева. Отмечается, что следующий матч против «Волгаря» может стать решающим для 53-летнего специалиста.

Напомним, Уткульбаев возглавил «Рубин» в ноябре прошлого года после того, как клуб покинул Леонид Слуцкий. После 25 туров Первой лиги казанцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на шесть очков.

Матч «Волгарь» — «Рубин» состоится 7 апреля. Начало — в 18:00 по московскому времени.