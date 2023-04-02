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Первая лига

«Кубань» ушла из зоны вылета, дожав «Шинник»

02 Апреля 2023 • 20:57 Комментировать
ФК Кубань
2:0
Шинник
окончен

В последнем матче 25-го тура Первой лиги встретились неплохо играющие в 2023 году «Кубань» и «Шинник». В первом тайме хозяева были близки к успеху, но Илья Мосейчук чудом не пробил голкипера, а Валерий Чуперка был минимально неточным. После перерыва арбитр назначил и отменил пенальти в пользу гостей. У «Шинника» Илья Грузнов едва не открыл счет, но голкипер настии мяч на ленточке. А потом пошли голы. Нури Абдоков добил мяч после спасения вратаря гостей. А Даниил Родин поставил точку дальним ударом, в данном моменте ему помог голкипер, который допустил оплошность.

2:0, «Кубань» уже пятая с конца, соперник - восьмой.

Протокол игры  
ФК Кубань2:0Шинник
(1:0) Абдоков Нури73'  
(2:0) Родин Даниил88'  
Нестеренко ЮрийБайрыев АзатСидоров МаксимСмирнов АлександрТаказов СосланЧуперка Валерий 68' (Безденежных Игорь ( 68'  76') Абдоков НуриМуталиев Аслан 68' (Родин Даниил ( 68') Махатадзе Георгий 82' (Шерешков Андрей ( 82') Лаук Максим 36' (Мосейчук Илья ( 36') Щёткин Алексей 78' (Архипов Артём ( 78')
Запасные: Ещенко СергейРыбин АлексейСолоп Аркадий
Филиппов МихаилСемейкин АртёмПокидышев НиколайОсипов ЕвгенийСемёнов Андрей Игоревич 81' (Петрунин Даниил ( 81') Савинов АндрейЗинков ВячеславЧуканов Андреа 74' (Батютин Андрей ( 74') Соколов Игорь 79' (Галимов Александр ( 79') Кулишев АртёмГрузнов Илья 78' (Низамутдинов Эльдар ( 78')
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманХитяев АндрейПрокуроров АрсенийКузнецов Павел
02 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Кубань
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