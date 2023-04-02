«Кубань» ушла из зоны вылета, дожав «Шинник»

В последнем матче 25-го тура Первой лиги встретились неплохо играющие в 2023 году «Кубань» и «Шинник». В первом тайме хозяева были близки к успеху, но Илья Мосейчук чудом не пробил голкипера, а Валерий Чуперка был минимально неточным. После перерыва арбитр назначил и отменил пенальти в пользу гостей. У «Шинника» Илья Грузнов едва не открыл счет, но голкипер настии мяч на ленточке. А потом пошли голы. Нури Абдоков добил мяч после спасения вратаря гостей. А Даниил Родин поставил точку дальним ударом, в данном моменте ему помог голкипер, который допустил оплошность.
2:0, «Кубань» уже пятая с конца, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Абдоков Нури73'
|(2:0) Родин Даниил88'
Нестеренко Юрий•Байрыев Азат•Сидоров Максим•Смирнов Александр•Таказов Сослан•Чуперка Валерий68' (Безденежных Игорь (68') • 76'Абдоков Нури•Муталиев Аслан68' (Родин Даниил (68') •Махатадзе Георгий82' (Шерешков Андрей (82') •Лаук Максим36' (Мосейчук Илья (36') •Щёткин Алексей78' (Архипов Артём (78')
Запасные: Ещенко Сергей•Рыбин Алексей•Солоп Аркадий
Филиппов Михаил•Семейкин Артём•Покидышев Николай•Осипов Евгений•Семёнов Андрей Игоревич81' (Петрунин Даниил (81') •Савинов Андрей•Зинков Вячеслав•Чуканов Андреа74' (Батютин Андрей (74') •Соколов Игорь79' (Галимов Александр (79') •Кулишев Артём•Грузнов Илья78' (Низамутдинов Эльдар (78')
02 апреля.
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