«Кубань» ушла из зоны вылета, дожав «Шинник»

В последнем матче 25-го тура Первой лиги встретились неплохо играющие в 2023 году «Кубань» и «Шинник». В первом тайме хозяева были близки к успеху, но Илья Мосейчук чудом не пробил голкипера, а Валерий Чуперка был минимально неточным. После перерыва арбитр назначил и отменил пенальти в пользу гостей. У «Шинника» Илья Грузнов едва не открыл счет, но голкипер настии мяч на ленточке. А потом пошли голы. Нури Абдоков добил мяч после спасения вратаря гостей. А Даниил Родин поставил точку дальним ударом, в данном моменте ему помог голкипер, который допустил оплошность.

2:0, «Кубань» уже пятая с конца, соперник - восьмой.