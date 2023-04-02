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Первая лига

«Нефтехимик» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «Арсенал»

02 Апреля 2023 • 19:28 Комментировать
Нефтехимик
1:0
Арсенал Тула
окончен

В предпоследнем матче 25-го тура Первой лиги играли редко побеждающие «Нефтехимик» и «Арсенал». В середине первого тайма после подачи Константина Базелюка Вагиз Галиулин эффектно головой переправил мяч в сетку ворот - 1:0. В оставшееся время хорошие моменты к команд присутствовали, но голкиперы не раз срывали аплодисменты в свой адрес.

«Нефтехимик» после шести игр без побед поднялся на 12-е место, соперник - шестой.

Протокол игры  
Нефтехимик1:0Арсенал Тула
(1:0) Галиулин Вагиз27'  
Голубев АндрейСитдиков Марат  25'Бердников Алексей  43'Зорин БогданКалугин НикитаГалиулин Вагиз 74' (Хубаев Давид ( 74') Денисов РоманЛайкин Максим 64' (Барсов Максим ( 64'  70') Москвичёв ВладимирБазелюк Константин 87' (Янушковский Роман ( 87') Котик Артём 64' (Дворецков Филипп ( 64'  81')
Запасные: Школик ИгорьКеваев ГригорийШоркин МаксимДжамилов СултанКотов ПавелЧеркес ЕвгенийОбухов Игорь
Левашов МихаилСтепанов ДанилСериков ИльяСокол АртёмБольшаков КириллПанченко КириллСтавпец Александр  41'Ткачёв СергейПомерко АлексейЛуценко Евгений 86' (Изотов Роман ( 86') Манелов Ираклий 86' (Хромов Данил ( 86')
Запасные: Шумских АлексейКулешин ИльяЯковлев МихаилКайнов МаксимШамов ЕгорАджоев ГурамГригалава ГиаСуханов Артём РомановичГребенщиков АлександрГригорян Арутюн
02 апреля.

 

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Нефтехимик Арсенал Тула
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