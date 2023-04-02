«Нефтехимик» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «Арсенал»

В предпоследнем матче 25-го тура Первой лиги играли редко побеждающие «Нефтехимик» и «Арсенал». В середине первого тайма после подачи Константина Базелюка Вагиз Галиулин эффектно головой переправил мяч в сетку ворот - 1:0. В оставшееся время хорошие моменты к команд присутствовали, но голкиперы не раз срывали аплодисменты в свой адрес.

«Нефтехимик» после шести игр без побед поднялся на 12-е место, соперник - шестой.