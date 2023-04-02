«Нефтехимик» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «Арсенал»

В предпоследнем матче 25-го тура Первой лиги играли редко побеждающие «Нефтехимик» и «Арсенал». В середине первого тайма после подачи Константина Базелюка Вагиз Галиулин эффектно головой переправил мяч в сетку ворот - 1:0. В оставшееся время хорошие моменты к команд присутствовали, но голкиперы не раз срывали аплодисменты в свой адрес.
«Нефтехимик» после шести игр без побед поднялся на 12-е место, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Галиулин Вагиз27'
Голубев Андрей•Ситдиков Марат• 25'Бердников Алексей• 43'Зорин Богдан•Калугин Никита•Галиулин Вагиз74' (Хубаев Давид (74') •Денисов Роман•Лайкин Максим64' (Барсов Максим (64') • 70'Москвичёв Владимир•Базелюк Константин87' (Янушковский Роман (87') •Котик Артём64' (Дворецков Филипп (64') 81'
Левашов Михаил•Степанов Данил•Сериков Илья•Сокол Артём•Большаков Кирилл•Панченко Кирилл•Ставпец Александр• 41'Ткачёв Сергей•Померко Алексей•Луценко Евгений86' (Изотов Роман (86') •Манелов Ираклий86' (Хромов Данил (86')
02 апреля.
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