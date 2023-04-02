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Первая лига

«КАМАЗ» одолел «Аланию» в боевом матче

02 Апреля 2023 • 19:08 Комментировать
КАМАЗ
1:0
Алания
окончен

Давно не побеждавшие представители верхней части таблицы Первой лиги, «КАМАЗ» и «Алания», встретились в матче 25-го тура. Моментов было не так много, и количество удалений превысило число забитых мячей. Хозяева в итоге добыли три очка благодаря голу Богдана Рейхмена, который в упор расстрелял ворота после прострела. Гости провели почти треть матча в меньшинстве после удаления Ислама Машукова, а у соперника красную карточку на 90-й минуте увидел Виктор Свежов.

«КАМАЗ вышел на шестое место, «Алания» - четвертая.

Протокол игры  
КАМАЗ1:0Алания
(1:0) Рейхмен Богдан62'  
Мамин АлексейГерасимов АлексейАюкин Руслан  34'Толстопятов Николай  80'Пальцев ВалентинМохаммад Амир 81' (Абрамов Артём ( 81') Таликин ДамирСвежов Виктор  90'  90'Серченков Сергей 74' (Шамкин Даниил ( 74'  76') Гаглоев Александр 74' (Бабаев Владлен ( 74') Рейхмен Богдан 90' (Кириллов Юрий ( 90')
Запасные: Щербатюк АлександрАрустамян АртурБадртдинов ИльнурТарасенко ЗахарПолюткин АнтонСмирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
Солдатенко РостиславБагаев Алан  33'Бутаев Аллон  49'Качмазов Сослан  31'Галоян Артур 71' (Чочиев Алан ( 71') Хабалов Алан 72' (Гиоргобиани Николай ( 72'  83') Дзахов Давид 73' (Цараев Алан ( 73') Тарба Заур 76' (Петров Максим Вячеславович ( 76') Хосонов ХетагМашуков Ислам  31'  66'Гурциев Батраз
Запасные: Мазурин АндрейЗасеев АзаматКоротков Александр IIДауров РусланТомаев АзаматБакаев МихаилНорчаев ХусаинШавлохов Давид
02 апреля.

 

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