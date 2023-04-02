«КАМАЗ» одолел «Аланию» в боевом матче

Давно не побеждавшие представители верхней части таблицы Первой лиги, «КАМАЗ» и «Алания», встретились в матче 25-го тура. Моментов было не так много, и количество удалений превысило число забитых мячей. Хозяева в итоге добыли три очка благодаря голу Богдана Рейхмена, который в упор расстрелял ворота после прострела. Гости провели почти треть матча в меньшинстве после удаления Ислама Машукова, а у соперника красную карточку на 90-й минуте увидел Виктор Свежов.

«КАМАЗ вышел на шестое место, «Алания» - четвертая.