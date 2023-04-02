«КАМАЗ» одолел «Аланию» в боевом матче

Давно не побеждавшие представители верхней части таблицы Первой лиги, «КАМАЗ» и «Алания», встретились в матче 25-го тура. Моментов было не так много, и количество удалений превысило число забитых мячей. Хозяева в итоге добыли три очка благодаря голу Богдана Рейхмена, который в упор расстрелял ворота после прострела. Гости провели почти треть матча в меньшинстве после удаления Ислама Машукова, а у соперника красную карточку на 90-й минуте увидел Виктор Свежов.
«КАМАЗ вышел на шестое место, «Алания» - четвертая.
Протокол игры
|(1:0) Рейхмен Богдан62'
Мамин Алексей•Герасимов Алексей•Аюкин Руслан• 34'Толстопятов Николай• 80'Пальцев Валентин•Мохаммад Амир81' (Абрамов Артём (81') •Таликин Дамир•Свежов Виктор 90'• 90'Серченков Сергей74' (Шамкин Даниил (74') • 76'Гаглоев Александр74' (Бабаев Владлен (74') •Рейхмен Богдан90' (Кириллов Юрий (90')
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан• 33'Бутаев Аллон• 49'Качмазов Сослан• 31'Галоян Артур71' (Чочиев Алан (71') •Хабалов Алан72' (Гиоргобиани Николай (72') • 83'Дзахов Давид73' (Цараев Алан (73') •Тарба Заур76' (Петров Максим Вячеславович (76') •Хосонов Хетаг•Машуков Ислам 31'• 66'Гурциев Батраз
02 апреля.
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