«Волгарь» разгромил «Волгу»

Ульяновская «Волга» и «Волгарь» в воскресенье проводили очный матч в рамках 25-го тура Первой лиги. Астраханская команда крупно победила, организовав три безответных мяча. Их авторами стали Данил Липовой, Артём Делькин и Иван Хомуха.

«Волгарь» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда относится к числу тех, кто может претендовать на повышение в классе до элитного дивизиона. Что касается «Волги», то команда располагается на предпоследней строчке в таблице второго по рангу футбольного дивизиона страны.