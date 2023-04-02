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Первая лига

«Волгарь» разгромил «Волгу»

02 Апреля 2023 • 18:08 Комментировать
Волга Ульяновск
0:3
Волгарь
окончен

Ульяновская «Волга» и «Волгарь» в воскресенье проводили очный матч в рамках 25-го тура Первой лиги. Астраханская команда крупно победила, организовав три безответных мяча. Их авторами стали Данил Липовой, Артём Делькин и Иван Хомуха. 

«Волгарь» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда относится к числу тех, кто может претендовать на повышение в классе до элитного дивизиона. Что касается «Волги», то команда располагается на предпоследней строчке в таблице второго по рангу футбольного дивизиона страны. 

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Волгарь Волга Ульяновск
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