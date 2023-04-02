«Волгарь» разгромил «Волгу»

Ульяновская «Волга» и «Волгарь» в воскресенье проводили очный матч в рамках 25-го тура Первой лиги. Астраханская команда крупно победила, организовав три безответных мяча. Их авторами стали Данил Липовой, Артём Делькин и Иван Хомуха.
«Волгарь» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда относится к числу тех, кто может претендовать на повышение в классе до элитного дивизиона. Что касается «Волги», то команда располагается на предпоследней строчке в таблице второго по рангу футбольного дивизиона страны.
Протокол игры
|5'Липовой Данил (0:1)
|11'Делькин Артём (0:2)
|90'Хомуха Иван (0:3)
Климович Андрей•Магомадов Чингиз 49' •Стефен Годфри•Максименков Илья 42' •Кутин Денис•Махмутов Руслан•Морозов Кирилл•Герюгов Азнаур 46' (Кубышкин Илья ( 46' ) •Марухин Владимир 46' (Рахманов Денис ( 46' ) •Ефремов Дмитрий 74' (Воронин Евгений ( 74' ) •Билалов Билал 84' (Аллеф де Андраде ( 84' )
Смирнов Олег•Локтионов Роман•Хомуха Иван•Павлишин Алексей 90' (Ращеня Илья ( 90' ) •Царукян Валерий 90' (Косарев Кирилл ( 90' ) •Смирнов Данила 51' 67' (Ведерников Данила ( 67' ) •Ткачук Денис•Козлов Данила•Липовой Данил 75' (Лесников Дмитрий ( 75' ) •Гилязетдинов Артур•Делькин Артём 76' (Муллин Камиль ( 76' )
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