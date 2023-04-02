«Рубин» не смог обыграть «Велес»

В одном из воскресных матчей 25-го тура Первой лиги играли «Рубин» и «Велес». Казанцам удалось открыть счёт ближе к средине первого тайма благодаря голу Егора Тесленко. Во втором тайме гости из Москвы отыгрались – гол забил вышедший на замену Аюб Бацуев.
Больше голов в матче зафиксирвано не было, и финальный свисток прозвучал при счёте 1:1. «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице, однако осечка не может не огорчать команду, которая ведёт борьбу за возвращение в топ-дивизион. «Велес», в свою очередь, располагается на 14-й позиции в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Тесленко Егор20'
|69'Бацуев Аюб (1:1)
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Мартынович Александр•Грицаенко Алексей•Самошников Илья 76' (Набиуллин Эльмир ( 76' ) •Попов Артём 61' (Кабутов Дмитрий ( 61' ) •Горбунов Игорь 61' (Митков Димитар ( 61' ) •Зотов Александр 77' (Ашурматов Рустам ( 77' ) •Рахмоналиев Умарали 90' •Фамейе Джоэль•Лисакович Виталий 61' (Ломовицкий Александр ( 61' )
Косаревский Пётр•Почивалин Валерий•Макеев Евгений•Михайленко Дмитрий 46' (Герчиков Леонид ( 46' ) •Безчаснюк Александр•Бокоев Марат•Кертанов Константин 46' (Бацуев Аюб ( 46' 85') •Бадоев Хетаг 46' (Абдуллахи Квари ( 46' ) •Кабахидзе Владимир•Дибиргаджиев Джамал 68' (Логуа Ираклий ( 68' ) •Саркисян Геворк
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