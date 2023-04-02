«Рубин» не смог обыграть «Велес»

В одном из воскресных матчей 25-го тура Первой лиги играли «Рубин» и «Велес». Казанцам удалось открыть счёт ближе к средине первого тайма благодаря голу Егора Тесленко. Во втором тайме гости из Москвы отыгрались – гол забил вышедший на замену Аюб Бацуев.

Больше голов в матче зафиксирвано не было, и финальный свисток прозвучал при счёте 1:1. «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице, однако осечка не может не огорчать команду, которая ведёт борьбу за возвращение в топ-дивизион. «Велес», в свою очередь, располагается на 14-й позиции в таблице.