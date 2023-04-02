«Енисей» не смог обыграть аутсайдера Первой лиги

В одном из воскресных матчей 25-го тура Первой лиги встречались «Енисей» и «Краснодар-2». Красноярская команда так и не смогла забить хотя бы один гол аутсайдеру. После финального свистка на табло стадиона остались гореть нули.

«Енисей» остаётся на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, однако эта осечка в конечном итоге может дорого обойтись команде, ведущей борьбу за повышение в классе до топ-дивизиона. Что касается «Краснодара-2», то команда располагается на последней строчке в таблице.