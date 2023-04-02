«Енисей» не смог обыграть аутсайдера Первой лиги

В одном из воскресных матчей 25-го тура Первой лиги встречались «Енисей» и «Краснодар-2». Красноярская команда так и не смогла забить хотя бы один гол аутсайдеру. После финального свистка на табло стадиона остались гореть нули.
«Енисей» остаётся на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, однако эта осечка в конечном итоге может дорого обойтись команде, ведущей борьбу за повышение в классе до топ-дивизиона. Что касается «Краснодара-2», то команда располагается на последней строчке в таблице.
Протокол игры
Ставер Евгений•Стежко Виталий•Рукас Андрюс•Масловский Александр 63' (Окладников Андрей ( 63' ) •Бардыбахин Вячеслав 72' (Марков Николай ( 72' ) •Иванов Егор 88' •Самойлов Денис•Раздорских Никита 77' (Ушатов Кирилл ( 77' ) •Ломакин Александр•Ивакин Ярослав 46' (Канаплин Александр ( 46' 62') •Апушников Егор 63' (Савицкий Иван ( 63' )
Агкацев Станислав•Жилкин Григорий•Литвинов Вячеслав 90' •Исаенко Олег 84' •Гайворонский Данила•Губжоков Ислам-Бек 62' (Халназаров Рустам ( 62' ) •Плотников Никита 83' (Защепкин Роман ( 83' ) •Ндука Ифеани Давид•Кутовой Максим 67' (Ознобихин Олег ( 67' ) •Окоронкво Джонатан 79' (Пивоваров Дмитрий ( 79' 90') •Самко Владислав 87'
Запасные: Гришин Валентин•Сухорученко Михаил•Логачёв Богдан
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