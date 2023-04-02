«Уфа» устроила погром «СКА-Хабаровску»

В воскресенье в Первой лиге проходил матч между «Уфой» и «СКА-Хабаровском». Хозяева поля отпраздновали крупную победу со счётом 3:0. Уже на 16-й минуте «горожане» открыли счёт благодаря голу Романа Минаева. Ближе к завершению тайма задача уфимцев упростилась – красную карточку получил игрок гостей Денис Фомин.

Находясь в численном большинстве, «Уфа» во втором тайме забила ещё два гола. Сначала забил Артём Погосов, а жирную точку поставил Данил Ахматов.

На текущий момент «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» идёт восьмым.