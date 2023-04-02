«Уфа» устроила погром «СКА-Хабаровску»

В воскресенье в Первой лиге проходил матч между «Уфой» и «СКА-Хабаровском». Хозяева поля отпраздновали крупную победу со счётом 3:0. Уже на 16-й минуте «горожане» открыли счёт благодаря голу Романа Минаева. Ближе к завершению тайма задача уфимцев упростилась – красную карточку получил игрок гостей Денис Фомин.
Находясь в численном большинстве, «Уфа» во втором тайме забила ещё два гола. Сначала забил Артём Погосов, а жирную точку поставил Данил Ахматов.
На текущий момент «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» идёт восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Минаев Роман16'
|(2:0) Погосов Артём69'
|(3:0) Ахатов Данил90'
Хамкоев Хазбулат•Голубев Артём 60' •Темников Иван 61' (Евсеев Алексей ( 61' ) •Никитин Андрей Владимирович•Сухов Александр•Ботака-Иобома Эрвинг 78' (Мухин Александр ( 78' ) •Ушахин Лев•Хугаев Алан•Погосов Артём 79' (Ахатов Данил ( 79' ) •Емельянов Данила•Минаев Роман 79' (Молтенинов Илья ( 79' )
Имамов Ислам•Мусалов Магомед 79' (Сосранов Рустам ( 79' ) •Фомин Денис 34' •Алейников Василий 38' (Анисимов Андрей ( 38' ) •Гелоян Ишхан•Петров Илья•Мирошниченко Никита 80' (Янов Данила ( 80' ) •Бавин Юрий•Левицкий Денис 46' (Стародуб Дмитрий ( 46' ) •Жамалетдинов Тимур 80' (Гонгапшев Альбек ( 80' ) •Александр Иванков
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