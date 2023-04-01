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Первая лига

«Акрон» одержал волевую победу в матче с «Родиной»

01 Апреля 2023 • 16:57 Комментировать
Родина Москва
1:3
Акрон
окончен

В 25-м туре Первой лиги сошлись соседи по таблице, «Родина» и «Акрон». Москвичи повели на 17-й минуте, когда Иван Тимошенко был выведен на оперативный простор, но дальше отличался только соперник. Никита Салтыков направил мяч в перекладину, а Андрес Понсе его добил. Эта же пара создала еще один шанс для гостей, и Понсе ударом с угла штрафной оформил дубль. Вышедший на замену Абу-Саид Эльдарушев продавил опекуна в концовке и поставил точку - 3:1.

«Акрон» обошел сегодняшнего противника и делит девятое место.

Протокол игры  
Родина Москва1:3Акрон
(1:0) Тимошенко Иван17'  
  27'Понсе Андрес (1:1)
  32'Понсе Андрес (1:2)
  87'Эльдарушев Абу-Саид (1:3)
Баринов ДаниилШадринцев Дмитрий 46' (Камышев Илья ( 46') Колесниченко КириллКризан Митя  5'Юдинцев Георгий 60' (Воропаев Артём ( 60') Плиев ЗаурбекФищенко Руслан 46' (Андреев Игорь ( 46') Дмитриев Олег 69' (Ната Уэсли ( 69') Султонов Мухаммад  32'Калмыков Амур 73' (Мартовой Даниил ( 73') Тимошенко Иван
Запасные: Караев МаксимКлещенко АлександрАликин ПавелАйдаров СергейКуль Руслан
Волков СергейСагуткин ДаниилХоджаниязов ДжамалдинШакуро Павел 66' (Эльдарушев Абу-Саид ( 66') Чудин ИванКилин Антон  68' 75' (Азаров Владимир ( 75') Палиенко Максим 70' (Песегов Евгений ( 70'  85') Макаров СергейСавичев Константин  69'Салтыков Никита 66' (Полубояринов Данил ( 66') Понсе Андрес 66' (Апеков Руслан ( 66')
Запасные: Матвеев МаксимНагаев ДмитрийМацукатов АлексСасин ДмитрийСычёв ВиталийЗуев Илья
01 апреля.

 

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