«Акрон» одержал волевую победу в матче с «Родиной»

В 25-м туре Первой лиги сошлись соседи по таблице, «Родина» и «Акрон». Москвичи повели на 17-й минуте, когда Иван Тимошенко был выведен на оперативный простор, но дальше отличался только соперник. Никита Салтыков направил мяч в перекладину, а Андрес Понсе его добил. Эта же пара создала еще один шанс для гостей, и Понсе ударом с угла штрафной оформил дубль. Вышедший на замену Абу-Саид Эльдарушев продавил опекуна в концовке и поставил точку - 3:1.
«Акрон» обошел сегодняшнего противника и делит девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Тимошенко Иван17'
|27'Понсе Андрес (1:1)
|32'Понсе Андрес (1:2)
|87'Эльдарушев Абу-Саид (1:3)
Баринов Даниил•Шадринцев Дмитрий46' (Камышев Илья (46') •Колесниченко Кирилл•Кризан Митя• 5'Юдинцев Георгий60' (Воропаев Артём (60') •Плиев Заурбек•Фищенко Руслан46' (Андреев Игорь (46') •Дмитриев Олег69' (Ната Уэсли (69') •Султонов Мухаммад• 32'Калмыков Амур73' (Мартовой Даниил (73') •Тимошенко Иван
Волков Сергей•Сагуткин Даниил•Ходжаниязов Джамалдин•Шакуро Павел66' (Эльдарушев Абу-Саид (66') •Чудин Иван•Килин Антон 68'75' (Азаров Владимир (75') •Палиенко Максим70' (Песегов Евгений (70') • 85'Макаров Сергей•Савичев Константин• 69'Салтыков Никита66' (Полубояринов Данил (66') •Понсе Андрес66' (Апеков Руслан (66')
01 апреля.
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