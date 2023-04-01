«Акрон» одержал волевую победу в матче с «Родиной»

В 25-м туре Первой лиги сошлись соседи по таблице, «Родина» и «Акрон». Москвичи повели на 17-й минуте, когда Иван Тимошенко был выведен на оперативный простор, но дальше отличался только соперник. Никита Салтыков направил мяч в перекладину, а Андрес Понсе его добил. Эта же пара создала еще один шанс для гостей, и Понсе ударом с угла штрафной оформил дубль. Вышедший на замену Абу-Саид Эльдарушев продавил опекуна в концовке и поставил точку - 3:1.

«Акрон» обошел сегодняшнего противника и делит девятое место.