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Первая лига

РФС отложил решение по реформе Первой лиги

30 Марта 2023 • 16:21 Комментировать

Возвращение Первой лиги на систему «весна-осень» вновь отложено, о чём сообщает издание «РБ Спорт».

По информации источника, это связано с предоставлением времени руководству второго по силе дивизиона на доработку потенциальной реформы. Сообщается, что Лиге предоставлено две-три недели на согласование окончательного решения.

Напомним, что российский футбол перешёл на систему «осень-весна» в сезоне 2011/2012, из-за чего в переходном розыгрыше Премьер-лиги было 45 туров. Со времен СССР чемпионат страны и остальные дивизионы отечественного футбола проводились по системе «весна-осень».

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РФС Первая лига
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