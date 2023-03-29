Василенко: «Сомнений в профессиональных и человеческих и качествах Ледяхова у меня нет»

Наставник «Алании» Олег Василенко высказался о своих помощниках - Денисе Попове и Игоре Ледяхове.

Спецалист рассказал о том, что ранее на профессиональном уровне у него не было взаимодействий с Денисом Поповым, однако хорошие человеческие взаимоотношения и позитивные отзывы сыграли свою роль в его приглашении в команду.

«С Игорем знакомы давно, в своё время я помогал ему в «Балтике», поддерживали отношения в период его работы в «Спартаке». Сомнений в профессиональных и человеческих и качествах Ледяхова у меня нет», - приводит слова Василенко «Матч ТВ».

В данный момент «Алания» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице второго по значимости российского дивизиона.