Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Василенко: «Сомнений в профессиональных и человеческих и качествах Ледяхова у меня нет»

29 Марта 2023 • 13:30 Комментировать
КАМАЗ
...
Алания
02.04 17:00

Наставник «Алании» Олег Василенко высказался о своих помощниках - Денисе Попове и Игоре Ледяхове.

Спецалист рассказал о том, что ранее на профессиональном уровне у него не было взаимодействий с Денисом Поповым, однако хорошие человеческие взаимоотношения и позитивные отзывы сыграли свою роль в его приглашении в команду.

«С Игорем знакомы давно, в своё время я помогал ему в «Балтике», поддерживали отношения в период его работы в «Спартаке». Сомнений в профессиональных и человеческих и качествах Ледяхова у меня нет», - приводит слова Василенко «Матч ТВ».

В данный момент «Алания» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице второго по значимости российского дивизиона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Игорь Ледяхов Олег Василенко Денис Попов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАМАЗ АЛАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
13:30 · Россия. Первая лига
Василенко: «Сомнений в профессиональных и человеческих и качествах Ледяхова у меня нет»
12:33 · Россия. Первая лига
Василенко: «Менеджерам необходима лицензия, гарантирующая профессиональный уровень»
28 Марта
20:24 · Россия. Первая лига
Григорян: «Балтика» уже в Премьер-лиге»
18:41 · Россия. Первая лига
РФС повысит зарплату судьям
16:55 · Россия. Первая лига
Ледяхов сообщил, что вошёл в тренерский штаб Василенко в «Алании»
27 Марта
19:58 · Россия. Первая лига
Ледяхов со вторника начнёт работу в «Алании»
15:45 · Россия. Первая лига
Тарханов: «Игнашевич ко всему относится серьёзно, это помогло ему стать и хорошим футболистом, и тренером»
26 Марта
21:58 · Россия. Первая лига
«Балтика» ушла в отрыв, обыграв «КАМАЗ»
19:04 · Россия. Первая лига
Абдоков высказался о своём будущем в «Кубани»
18:43 · Россия. Первая лига
Президент «Арсенала» — о победе над «Уфой»: «Здорово, что смогли проявить характер и добиться желаемого результата»
18:00 · Россия. Первая лига
«Шинник» разгромил «Нефтехимик» за 6 минут
17:57 · Россия. Первая лига
«Арсенал» добыл первую победу в году, одолев «Уфу»
17:07 · Россия. Первая лига
«Волгарь» с «Кубанью» не определили сильнейшего
17:01 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» остаётся последним, несмотря на победу над «Родиной»
16:59 · Россия. Первая лига
«Акрон» переиграл «Динамо» из Махачкалы и продолжает отдаляться от зоны вылета
Все новости
Рекомендуем