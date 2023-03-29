Василенко: «Менеджерам необходима лицензия, гарантирующая профессиональный уровень»

Наставник «Алании» Олег Василенко поделился своим мнением о футбольных менеджерах.

«Полностью согласен с генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе, что лицензия, гарантирующая определенный профессиональный уровень, необходима не только тренерам, но и менеджерам», - приводит слова Василенко «Матч ТВ».

По словам эксперта, тренерскую деятельность можно оценить довольно объективно, если принимать во внимание турнирную таблицу того или иного соревнования, а вот деятельность менеджеров оценивается по непонятным критериям, при том, что их влияние на итоговый результат весьма значимо.