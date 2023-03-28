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Первая лига

РФС повысит зарплату судьям

28 Марта 2023 • 18:41 Комментировать

Российский футбольный союз анонсировал увеличение зарплат футбольных судей и инспекторов, которые работают в Первой лиге. Соответствующая договорённость была достигнута между РФС и Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

Отмечается, что повышение зарплат судей в Первой лиге произойдёт в три этапа – в сезонах 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 выплаты будут индексироваться на 10%. Как следствие, к старту сезона 2025/2026 судьи и инспектора в Первой лиге будут зарабатывать на 33% больше, чем сейчас.

Стоит сказать, что вопросы судейства в российском футболе по-прежнему остаются обсуждаемыми.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Судейство
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