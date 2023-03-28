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Первая лига

Ледяхов сообщил, что вошёл в тренерский штаб Василенко в «Алании»

28 Марта 2023 • 16:55 Комментировать
КАМАЗ
...
Алания
02.04 17:00

Экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал информацию о том, что он войдёт в тренерский штаб «Алании». Напомним, ранее владикавказский клуб возглавил Олег Василенко.

«Да, я приступаю к работе в «Алании». Уже познакомился с руководством клуба, с командой завтра познакомлюсь», — приводит слова Ледяхова «Матч ТВ».

После 24 туров «Алания» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 41 очко. В ближайшем матче подопечные Василенко сыграют в гостях с «КАМАЗом». Поединок состоится 2 апреля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Игорь Ледяхов Олег Василенко
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