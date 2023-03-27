Ледяхов со вторника начнёт работу в «Алании»

Стало известно имя специалиста, который будет работать в тренерском штабе владикавказской «Алании»: им с большой вероятностью станет российский тренер Игорь Ледяхов.

Ранее мы уже сообщали слухах о том, что Ледяхов может возобновить свою тренерскую карьеру во владикавказском клубе, пусть и не на главных ролях, а в качестве помощника нового наставника команды Олега Василенко.

«Специалист начнет работу во вторник, сразу после приезда в столицу Северной Осетии», - уточняет «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

Прямо сейчас «Алания» идёт в зоне стыковых матчей в рамках Первой лиги, располагаясь на четвёртом месте турнирной таблицы с 41 баллом в активе.