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Первая лига

«Балтика» ушла в отрыв, обыграв «КАМАЗ»

26 Марта 2023 • 21:58 Комментировать
Балтика
1:0
КАМАЗ
окончен

«КАМАЗ» захватил лидерство на старте сезона в Первой лиге, но сбавил ход, а после ряда безвыигрышных матчей в 2023 году вовсе откатился в середину таблицы. Не удалось исправить тенденцию и по итогам встречи с «Балтикой».

Первый момент создал Владислав Лазарев, его угрозу голкипер гостей отвел ногами. После углового Алесей Мамин справился с ещё одним ударом Лазарева, мяч срикошетил в штангу и улетел прочь. Артур Арустамян от лицевой вложил мяч в ногу Даниила Шамкина, а тот отправил его в сетку, но гол гостей отменяется, так как круглый уже покидал пределы поля.

Второй тайм был менее событийным, Гедеон Гузина немного, но промахнулся, целясь в девятку. А вот Сергей Пряхин забил очень красиво - получил диагональ со своей половины поля, рванул к воротам и метров с 23 зарядил в дальний верхний угол - 1:0.

«Балтика» оторвалась от второго места на шесть очков, соперник - девятый.

Протокол игры  
Балтика1:0КАМАЗ
(1:0) Пряхин Сергей76'  
Латышонок ЕвгенийПуцко АлександрВалиахметов Эдуард 65' (Дудиев Аслан ( 65'  79') Радмановац Никола  85'Казаев ЯнЛазарев Владислав  90'Кузьмин Максим 65' (Пряхин Сергей ( 65') Фольмер Кирилл 83' (Кашчелан Младен ( 83') Осипов АлександрМусаев ТамерланГузина Гедеон 83' (Барков Дмитрий ( 83')
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимБорисенко ГригорийАванесян ТигранОстойич ИванГогричиани Гоча
Мамин АлексейАюкин РусланГерасимов Алексей  86'Толстопятов НиколайМохаммад Амир 75' (Абрамов Артём ( 75') Пальцев ВалентинСвежов ВикторБабаев Владлен 65' (Серченков Сергей ( 65') Кириллов Юрий 60' (Рейхмен Богдан ( 60') Арустамян Артур 46' (Гаглоев Александр ( 46') Шамкин Даниил 60' (Таликин Дамир ( 60')
Запасные: Щербатюк АлександрПолюткин АнтонСмирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
26 марта.

 

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