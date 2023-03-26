«Балтика» ушла в отрыв, обыграв «КАМАЗ»

«КАМАЗ» захватил лидерство на старте сезона в Первой лиге, но сбавил ход, а после ряда безвыигрышных матчей в 2023 году вовсе откатился в середину таблицы. Не удалось исправить тенденцию и по итогам встречи с «Балтикой».

Первый момент создал Владислав Лазарев, его угрозу голкипер гостей отвел ногами. После углового Алесей Мамин справился с ещё одним ударом Лазарева, мяч срикошетил в штангу и улетел прочь. Артур Арустамян от лицевой вложил мяч в ногу Даниила Шамкина, а тот отправил его в сетку, но гол гостей отменяется, так как круглый уже покидал пределы поля.

Второй тайм был менее событийным, Гедеон Гузина немного, но промахнулся, целясь в девятку. А вот Сергей Пряхин забил очень красиво - получил диагональ со своей половины поля, рванул к воротам и метров с 23 зарядил в дальний верхний угол - 1:0.

«Балтика» оторвалась от второго места на шесть очков, соперник - девятый.