Абдоков высказался о своём будущем в «Кубани»

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков ответил на вопрос о своём будущем.

«На данный момент все мои мысли связаны с «Кубанью». Ни о чем другом не думаю. Сейчас нужно сделать все, чтобы «Кубань» осталась в Первой лиге. Остальные вопросы будем решать после сезона», — приводит слова Абдокова Sport24.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовой договор Абдокова с «Кубанью» рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров «Кубань» занимает 15-е место в Первой лиге, набрав 24 очка.