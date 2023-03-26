Президент «Арсенала» — о победе над «Уфой»: «Здорово, что смогли проявить характер и добиться желаемого результата»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался после победы над «Уфой» (2:1) в рамках 24-го тура Первой лиги.

«Очень тяжелый матч. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. В этом матче нужно было обязательно побеждать. Здорово, что смогли проявить характер и добиться желаемого результата», — приводит слова Аджоева «Спорт-Экспресс».

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 36 очков после 24 игр. До зоны переходных матчей тульской команде не хватает пять зачетных баллов.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Нефтехимиком».