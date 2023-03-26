«Арсенал» добыл первую победу в году, одолев «Уфу»

Ещё не побеждавший в 2023 году «Арсенал» встретился с «Уфой» в матче 24-го тура Первой лиги. Роман Минаев должен был огорчать хозяев, но почему-то не замкнул прострел на дальней штанге, да и вне игры вдобавок. В ответ Евгений Луценко обыгрался в стенку и шведой направил мяч в дальнюю часть ворот. Ансор Хабибов бил из-под защитника - парировано. В ответ Илья Молтенинов прорвался в штрафную и с правого края метко пробил - 1:1. Тут же атака соперника, и Сергей Ткачёв метров с 20 вколотил мяч под правую штангу - 2:1.

«Арсенал» вернул себе пятое место, соперник - третий с конца.