Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Арсенал» добыл первую победу в году, одолев «Уфу»

26 Марта 2023 • 17:57 Комментировать
Арсенал Тула
2:1
Уфа
окончен

Ещё не побеждавший в 2023 году «Арсенал» встретился с «Уфой» в матче 24-го тура Первой лиги. Роман Минаев должен был огорчать хозяев, но почему-то не замкнул прострел на дальней штанге, да и вне игры вдобавок. В ответ Евгений Луценко обыгрался в стенку и шведой направил мяч в дальнюю часть ворот. Ансор Хабибов бил из-под защитника - парировано. В ответ Илья Молтенинов прорвался в штрафную и с правого края метко пробил - 1:1. Тут же атака соперника, и Сергей Ткачёв метров с 20 вколотил мяч под правую штангу - 2:1.

«Арсенал» вернул себе пятое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Арсенал Тула2:1Уфа
(1:0) Луценко Евгений27'  
  86'Молтенинов Илья (1:1)
(2:1) Ткачёв Сергей87'  
Левашов МихаилСериков ИльяБольшаков Кирилл  45'Сокол АртёмНасыров Исламжан 76' (Степанов Данил ( 76') Померко Алексей  9'Ткачёв СергейЯковлев Михаил  36' 46' (Козлов Иван ( 46'Хабибов Ансор 71') Панченко КириллМанелов Ираклий 89' (Григалава Гиа ( 89') Луценко Евгений
Запасные: Шумских АлексейКайнов МаксимШамов ЕгорАджоев ГурамСтавпец АлександрСуханов Артём РомановичИзотов РоманГригорян Арутюн
Кукушкин ИванМухин АлександрБотака-Иобома ЭрвингКонюхов Вадим 46' (Евсеев Алексей ( 46') Никитин Андрей ВладимировичУшахин Лев  64'Сухов АлександрЕмельянов ДанилаПогосов Артём 84' (Ахатов Данил ( 84') Касинтура Эгаш  65' 84' (Молтенинов Илья ( 84') Минаев Роман  73'
Запасные: Хугаев АланКарп КэтэлинТемников ИванХамкоев ХазбулатЕрофеев ДаниилГолубев Артём
26 марта.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Арсенал Тула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Велес Москва Велес Москва
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
0
0
2.01 3.25 3.95
Видео
Окончен
Краснодар-2 Краснодар-2
Родина Москва Родина Москва
1
0
3.90 3.40 1.97
Видео
Окончен
Акрон Акрон
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2
0
2.70 3.10 2.70
Видео
Окончен
Волгарь Волгарь
ФК Кубань ФК Кубань
1
1
1.98 3.25 4.00
Видео
Окончен
Шинник Шинник
Нефтехимик Нефтехимик
3
0
2.22 3.20 3.35
Видео
Окончен
Арсенал Тула Арсенал Тула
Уфа Уфа
2
1
1.86 3.40 4.40
Видео
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Енисей Енисей
0
0
2.70 3.20 2.70
Видео
26.03.23 в 20:00
Балтика Балтика
КАМАЗ КАМАЗ
1.65 3.50 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Марта
19:04 · Россия. Первая лига
Абдоков высказался о своём будущем в «Кубани»
18:43 · Россия. Первая лига
Президент «Арсенала» — о победе над «Уфой»: «Здорово, что смогли проявить характер и добиться желаемого результата»
18:00 · Россия. Первая лига
«Шинник» разгромил «Нефтехимик» за 6 минут
17:57 · Россия. Первая лига
«Арсенал» добыл первую победу в году, одолев «Уфу»
17:07 · Россия. Первая лига
«Волгарь» с «Кубанью» не определили сильнейшего
17:01 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» остаётся последним, несмотря на победу над «Родиной»
16:59 · Россия. Первая лига
«Акрон» переиграл «Динамо» из Махачкалы и продолжает отдаляться от зоны вылета
16:20 · Россия. Первая лига
«Велес» не смог забить «Волге»
25 Марта
09:58 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Данченко откачали с третьей попытки»
06:50 · Россия. Первая лига
Ледяхов может трудоустроиться в «Аланию»
24 Марта
12:13 · Россия. Первая лига
Бывший спортивный директор «Рубина»: «Уремович сбежал перед матчем с ЦСКА» 1
11:36 · Россия. Премьер-лига
Набиуллин: «Промес звал меня в «Спартак»
23 Марта
15:14 · Россия. Первая лига
​«Шинник» представил форму в стиле купюры в 1000 рублей фото
08:32 · Россия. Первая лига
В «Рубине» назвали задачу клуба на сезон 1
22 Марта
16:51 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Рубин» Бердыева был сильнее «Спартака» Карреры»
Все новости
Рекомендуем