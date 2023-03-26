«Арсенал» добыл первую победу в году, одолев «Уфу»

Ещё не побеждавший в 2023 году «Арсенал» встретился с «Уфой» в матче 24-го тура Первой лиги. Роман Минаев должен был огорчать хозяев, но почему-то не замкнул прострел на дальней штанге, да и вне игры вдобавок. В ответ Евгений Луценко обыгрался в стенку и шведой направил мяч в дальнюю часть ворот. Ансор Хабибов бил из-под защитника - парировано. В ответ Илья Молтенинов прорвался в штрафную и с правого края метко пробил - 1:1. Тут же атака соперника, и Сергей Ткачёв метров с 20 вколотил мяч под правую штангу - 2:1.
«Арсенал» вернул себе пятое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Луценко Евгений27'
|86'Молтенинов Илья (1:1)
|(2:1) Ткачёв Сергей87'
Левашов Михаил•Сериков Илья•Большаков Кирилл• 45'Сокол Артём•Насыров Исламжан76' (Степанов Данил (76') •Померко Алексей• 9'Ткачёв Сергей•Яковлев Михаил 36'46' (Козлов Иван (46'•Хабибов Ансор71') •Панченко Кирилл•Манелов Ираклий89' (Григалава Гиа (89') •Луценко Евгений
Кукушкин Иван•Мухин Александр•Ботака-Иобома Эрвинг•Конюхов Вадим46' (Евсеев Алексей (46') •Никитин Андрей Владимирович•Ушахин Лев• 64'Сухов Александр•Емельянов Данила•Погосов Артём84' (Ахатов Данил (84') •Касинтура Эгаш 65'84' (Молтенинов Илья (84') •Минаев Роман 73'
26 марта.
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