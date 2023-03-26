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Первая лига

«Волгарь» с «Кубанью» не определили сильнейшего

26 Марта 2023 • 17:07 Комментировать
Волгарь
1:1
ФК Кубань
окончен
В 24-м туре Первой лиги пересеклись «Волгарь» и «Кубань». У гостей Алексей Щёткин зарядил над рамкой с линии вратарской. Второй шанс у форварда - удар во вратаря, и вне игры вдобавок. В ответ Дмитрий Лесников опасно бил в ближний угол - сэйв голкипера. Максим Лаук несколько раз был на острие, но так и не открыл счет. «Кубань» повела после удара Нури Абдокова из пределов штрафной в дальний угол. В ответ Денис Ткачук с дальнего расстояния запустил мяч в крестовину. И все же счет сравнялся после угрозы от Данила Липового со средней дистанции. Данила Ведёрников замыкал дальнюю штангу и не попал в створ.

1:1, «Волгарь» - шестой, соперник делит 14-е место.

Протокол игры  
Волгарь1:1ФК Кубань
  53'Абдоков Нури (0:1)
(1:1) Липовой Данил68'  
Смирнов ОлегВедерников ДанилаГаврилович АлексейХомуха ИванЛоктионов РоманЛиповой Данил 82' (Косарев Кирилл ( 82') Лесников Дмитрий 46' (Смирнов Данила ( 46') Ткачук ДенисПавлишин АлексейДелькин Артём 59' (Гилязетдинов Артур ( 59') Носов Александр 59' (Муллин Камиль ( 59')
Запасные: Печенкин НикитаФилиппов АртёмБутенко АлександрКривохижин ЕлисейРащеня ИльяПолушин МаркЯмпольский Владислав
Нестеренко ЮрийПозняк Александр  19'  90'Таказов СосланСмирнов Александр 83' (Рыбин Алексей ( 83') Сидоров МаксимЦаллагов ДзамболатРодин ДаниилМахатадзе Георгий 83' (Безденежных Игорь ( 83') Абдоков Нури 70' (Чуперка Валерий ( 70') Лаук МаксимЩёткин Алексей
Запасные: Ещенко СергейСтаменкович МилошМуталиев АсланСолоп АркадийМосейчук ИльяБайрыев Азат
26 марта.

 

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Волгарь Кубань
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