«Волгарь» с «Кубанью» не определили сильнейшего

1:1, «Волгарь» - шестой, соперник делит 14-е место.
Протокол игры
|53'Абдоков Нури (0:1)
|(1:1) Липовой Данил68'
Смирнов Олег•Ведерников Данила•Гаврилович Алексей•Хомуха Иван•Локтионов Роман•Липовой Данил82' (Косарев Кирилл (82') •Лесников Дмитрий46' (Смирнов Данила (46') •Ткачук Денис•Павлишин Алексей•Делькин Артём59' (Гилязетдинов Артур (59') •Носов Александр59' (Муллин Камиль (59')
Нестеренко Юрий•Позняк Александр 19'• 90'Таказов Сослан•Смирнов Александр83' (Рыбин Алексей (83') •Сидоров Максим•Цаллагов Дзамболат•Родин Даниил•Махатадзе Георгий83' (Безденежных Игорь (83') •Абдоков Нури70' (Чуперка Валерий (70') •Лаук Максим•Щёткин Алексей
26 марта.
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