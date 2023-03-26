«Волгарь» с «Кубанью» не определили сильнейшего

В 24-м туре Первой лиги пересеклись «Волгарь» и «Кубань». У гостей Алексей Щёткин зарядил над рамкой с линии вратарской. Второй шанс у форварда - удар во вратаря, и вне игры вдобавок. В ответ Дмитрий Лесников опасно бил в ближний угол - сэйв голкипера. Максим Лаук несколько раз был на острие, но так и не открыл счет. «Кубань» повела после удара Нури Абдокова из пределов штрафной в дальний угол. В ответ Денис Ткачук с дальнего расстояния запустил мяч в крестовину. И все же счет сравнялся после угрозы от Данила Липового со средней дистанции. Данила Ведёрников замыкал дальнюю штангу и не попал в створ.

1:1, «Волгарь» - шестой, соперник делит 14-е место.