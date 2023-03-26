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Первая лига

«Краснодар-2» остаётся последним, несмотря на победу над «Родиной»

26 Марта 2023 • 17:01 Комментировать
Краснодар-2
1:0
Родина Москва
окончен

В 24-м туре Первой лиги главный аутсайдер соревнований, «Краснодар-2», успешно сыграл против «Родины». В середине первого тайма Данил Карпов забил победный гол шикарным дальним ударом. Тут же Джонатан Окоронкво в выгодной ситуации пробил по центру - парировано. Новый момент у хозяев с прострелом Сергея Жилкина и рикошетом, но мяч не попал в створ. Новая попытка Окоронкво, и голкипер здорово сыграл позиционно, выручил. Под конец игры голкипер «быков» Станислав Агкацев дважды выручил свою команду, и она победила  (1:0). В таблице она все равно последняя, «Родина» - 11-я.

Протокол игры  
Краснодар-21:0Родина Москва
(1:0) Карпов Данил17'  
Агкацев СтаниславИванов Дмитрий III  63'  80'Литвинов ВячеславИсаенко ОлегЖилкин ГригорийПлотников Никита 86' (Гайворонский Данила ( 86') Губжоков Ислам-Бек 86' (Защепкин Роман ( 86') Самко ВладиславОкоронкво Джонатан 86' (Сухорученко Михаил ( 86') Халназаров Рустам 65' (Кокоев Давид ( 65'  88') Карпов Данил 39' (Кутовой Максим ( 39')
Запасные: Гришин ВалентинСафронов РоманОзнобихин ОлегЛогачёв БогданПопов Омар
Баринов ДаниилЮдинцев Георгий  25'Плиев ЗаурбекКризан МитяШадринцев Дмитрий 61' (Воропаев Артём ( 61') Дмитриев Олег 46' (Ната Уэсли ( 46') Фищенко Руслан 83' (Андреев Игорь ( 83') Султонов Мухаммад 79' (Колесниченко Кирилл ( 79') Гордюшенко Астемир  58' 61' (Мартовой Даниил ( 61') Тимошенко Иван  35'Калмыков Амур
Запасные: Камышев ИльяКараев МаксимКлещенко АлександрАликин ПавелСангаре ДэвидМальцев Михаил
26 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар-2 Родина Москва
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