«Краснодар-2» остаётся последним, несмотря на победу над «Родиной»

В 24-м туре Первой лиги главный аутсайдер соревнований, «Краснодар-2», успешно сыграл против «Родины». В середине первого тайма Данил Карпов забил победный гол шикарным дальним ударом. Тут же Джонатан Окоронкво в выгодной ситуации пробил по центру - парировано. Новый момент у хозяев с прострелом Сергея Жилкина и рикошетом, но мяч не попал в створ. Новая попытка Окоронкво, и голкипер здорово сыграл позиционно, выручил. Под конец игры голкипер «быков» Станислав Агкацев дважды выручил свою команду, и она победила (1:0). В таблице она все равно последняя, «Родина» - 11-я.
Протокол игры
|(1:0) Карпов Данил17'
Агкацев Станислав•Иванов Дмитрий III 63'• 80'Литвинов Вячеслав•Исаенко Олег•Жилкин Григорий•Плотников Никита86' (Гайворонский Данила (86') •Губжоков Ислам-Бек86' (Защепкин Роман (86') •Самко Владислав•Окоронкво Джонатан86' (Сухорученко Михаил (86') •Халназаров Рустам65' (Кокоев Давид (65') • 88'Карпов Данил39' (Кутовой Максим (39')
Баринов Даниил•Юдинцев Георгий• 25'Плиев Заурбек•Кризан Митя•Шадринцев Дмитрий61' (Воропаев Артём (61') •Дмитриев Олег46' (Ната Уэсли (46') •Фищенко Руслан83' (Андреев Игорь (83') •Султонов Мухаммад79' (Колесниченко Кирилл (79') •Гордюшенко Астемир 58'61' (Мартовой Даниил (61') •Тимошенко Иван• 35'Калмыков Амур
26 марта.
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