«Краснодар-2» остаётся последним, несмотря на победу над «Родиной»

В 24-м туре Первой лиги главный аутсайдер соревнований, «Краснодар-2», успешно сыграл против «Родины». В середине первого тайма Данил Карпов забил победный гол шикарным дальним ударом. Тут же Джонатан Окоронкво в выгодной ситуации пробил по центру - парировано. Новый момент у хозяев с прострелом Сергея Жилкина и рикошетом, но мяч не попал в створ. Новая попытка Окоронкво, и голкипер здорово сыграл позиционно, выручил. Под конец игры голкипер «быков» Станислав Агкацев дважды выручил свою команду, и она победила (1:0). В таблице она все равно последняя, «Родина» - 11-я.