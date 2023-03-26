«Акрон» переиграл «Динамо» из Махачкалы и продолжает отдаляться от зоны вылета

«Акрон» и «Динамо» Махачкала хорошо выглядят в весенней части сезона, и по итогам матча 24-го у хозяев получилось продлить успешную серию. Джамалдин Ходжаниязов мог получше пробить головой, попал в голкипера. В ответ у гостей Абакар Гаджиев промедлил с принятием решения, и ему помешали пробить с нескольких метров. Махачкалинцы снова обострили, Ражаб Магомедов в падении головой едва не поразил ближний угол, а Камиль Ибрагимов от линии штрафной направил мяч в голкипера. А вот у своих ворот махачкалинцы сыграли не так хорошо, за фол на Андресе Понсе назначен пенальти, и Константин Савичев его реализовал, голкипер не угадал. Только возобновилась игра, и «Акрон» снова забил, подача углового, и дальнюю штангу замкнул Даниил Сагуткин - 2:0. Никита Салтыков мог ставить точку, но, оказавшись сам перед воротами, не попал в рамку. У гостей были дальние удары - неточно.

«Акрон» уже 12-й, соперник - восьмой.