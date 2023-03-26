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Первая лига

«Акрон» переиграл «Динамо» из Махачкалы и продолжает отдаляться от зоны вылета

26 Марта 2023 • 16:59 Комментировать
Акрон
2:0
Динамо Махачкала
окончен

«Акрон» и «Динамо» Махачкала хорошо выглядят в весенней части сезона, и по итогам матча 24-го у хозяев получилось продлить успешную серию. Джамалдин Ходжаниязов мог получше пробить головой, попал в голкипера. В ответ у гостей Абакар Гаджиев промедлил с принятием решения, и ему помешали пробить с нескольких метров. Махачкалинцы снова обострили, Ражаб Магомедов в падении головой едва не поразил ближний угол, а Камиль Ибрагимов от линии штрафной направил мяч в голкипера. А вот у своих ворот махачкалинцы сыграли не так хорошо, за фол на Андресе Понсе назначен пенальти, и Константин Савичев его реализовал, голкипер не угадал. Только возобновилась игра, и «Акрон» снова забил, подача углового, и дальнюю штангу замкнул Даниил Сагуткин - 2:0. Никита Салтыков мог ставить точку, но, оказавшись сам перед воротами, не попал в рамку. У гостей были дальние удары - неточно.

«Акрон» уже 12-й, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Акрон2:0Динамо Махачкала
(1:0) Савичев Константин42'  
(2:0) Сагуткин Даниил46'  
Волков СергейХоджаниязов ДжамалдинСагуткин Даниил 77' (Рогач Иван ( 77') Чудин ИванПалиенко МаксимПесегов Евгений 67' (Эльдарушев Абу-Саид ( 67') Макаров СергейПолубояринов Данил 67' (Шакуро Павел ( 67'  76') Савичев КонстантинСалтыков Никита 83' (Сасин Дмитрий ( 83') Понсе Андрес  49' 67' (Килин Антон ( 67')
Запасные: Апеков РусланМатвеев МаксимНагаев ДмитрийМацукатов АлексАзаров ВладимирСычёв Виталий
Терновский ДмитрийКовачевич Владимир  90'Шумахов Идар 59' (Гаджимурадов Рамазан ( 59') Кагермазов Сослан 81' (Абдурагимов Рамазан ( 81') Ибрагимов КамильХалимбеков Рустам 69' (Мулахусейнович Нардин ( 69') Красильниченко ОлегЮсупов ЗалимханГлушков Никита СергеевичГаджиев Абакар 69' (Сундуков Темиркан ( 69') Магомедов Ражаб 60' (Алибеков Муталип ( 60')
Запасные: Лисакович РусланМагомедов Тимур
26 марта.

 

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Динамо Махачкала Акрон
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