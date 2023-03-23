В «Рубине» назвали задачу клуба на сезон

Футбольный функционер Александр Айбатов, который занимает пост генерального директора казанского «Рубина», высказался насчет задачи своего клуба на ближайшее будущее.

«Кроме выхода напрямую в РПЛ, другой задачи быть не может. А что касается мест, то первое всегда лучше второго. Но даже если выйдем со второго места, то трагедии в этом не будет», - передает слова руководителя «Татар-Информ».

После 23 туров Первой лиги «Рубин» набрал 44 балла и располагается на втором месте в турнирной таблице. Казанский коллектив отстает от идущей первой «Балтики» на четыре пункта.