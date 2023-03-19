«Нефтехимик» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»

С ноября не побеждавший «Нефтехимик» в 23-м туре Первой лиги принимал «Волгарь». Астраханцы подтвердили амбиции одного из фаворитов, забив на восьмой минуте. Но гола Данилы Козлова было мало, чтобы набрать три очка. После перерыва соперник отыгрался стараниями Вагиза Галиулина - 1:1.

«Нефтехимик» идет 12-м, астраханцы - пятыми.