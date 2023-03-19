«Нефтехимик» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»

С ноября не побеждавший «Нефтехимик» в 23-м туре Первой лиги принимал «Волгарь». Астраханцы подтвердили амбиции одного из фаворитов, забив на восьмой минуте. Но гола Данилы Козлова было мало, чтобы набрать три очка. После перерыва соперник отыгрался стараниями Вагиза Галиулина - 1:1.
«Нефтехимик» идет 12-м, астраханцы - пятыми.
Протокол игры
|8'Козлов Данила (0:1)
|(1:1) Галиулин Вагиз61'
Обухов Игорь•Зорин Богдан•Калугин Никита• 53'Ситдиков Марат•Бердников Алексей•Денисов Роман78' (Джамилов Султан (78') •Галиулин Вагиз• 13'Москвичёв Владимир•Лайкин Максим•Базелюк Константин•Котик Артём84' (Янушковский Роман (84')
Смирнов Олег•Локтионов Роман•Хомуха Иван•Ведерников Данила•Козлов Данила 35'46' (Делькин Артём (46') •Павлишин Алексей74' (Талалай Денис (74') •Царукян Валерий 57'62' (Лесников Дмитрий (62') •Липовой Данил•Ткачук Денис•Гилязетдинов Артур•Муллин Камиль 23'46' (Гаврилович Алексей (46')
19 марта.
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