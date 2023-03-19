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Первая лига

«Нефтехимик» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»

19 Марта 2023 • 19:31 Комментировать
Нефтехимик
1:1
Волгарь
окончен

С ноября не побеждавший «Нефтехимик» в 23-м туре Первой лиги принимал «Волгарь». Астраханцы подтвердили амбиции одного из фаворитов, забив на восьмой минуте. Но гола Данилы Козлова было мало, чтобы набрать три очка. После перерыва соперник отыгрался стараниями Вагиза Галиулина - 1:1.

«Нефтехимик» идет 12-м, астраханцы - пятыми.

Протокол игры  
Нефтехимик1:1Волгарь
  8'Козлов Данила (0:1)
(1:1) Галиулин Вагиз61'  
Обухов ИгорьЗорин БогданКалугин Никита  53'Ситдиков МаратБердников АлексейДенисов Роман 78' (Джамилов Султан ( 78') Галиулин Вагиз  13'Москвичёв ВладимирЛайкин МаксимБазелюк КонстантинКотик Артём 84' (Янушковский Роман ( 84')
Запасные: Школик ИгорьГолубев АндрейКеваев ГригорийШоркин МаксимКотов Павел
Смирнов ОлегЛоктионов РоманХомуха ИванВедерников ДанилаКозлов Данила  35' 46' (Делькин Артём ( 46') Павлишин Алексей 74' (Талалай Денис ( 74') Царукян Валерий  57' 62' (Лесников Дмитрий ( 62') Липовой ДанилТкачук ДенисГилязетдинов АртурМуллин Камиль  23' 46' (Гаврилович Алексей ( 46')
Запасные: Печенкин НикитаНосов АлександрРащеня ИльяЯмпольский ВладиславКосарев Кирилл
19 марта.

 

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Волгарь Нефтехимик
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