Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Рыков рассказал о своём будущем

19 Марта 2023 • 16:25 Комментировать
Родина Москва
2:0
СКА-Хабаровск
окончен

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков, который сейчас выступает за «Родину», высказался о своём будущем.

Игрок отметил, что пока не думает о завершении карьеры, и на данный момент он тренируется со столичным клубом, а дальше уже будет решать тренерский штаб.

«Какие планы дальше? Посмотрим, какие предложения будут по продолжению игровой карьеры, или уже можно будет переходить на другой уровень», - приводит слова Рыкова Sport24.

35-летний футболист принял участие в 12 матчах в Первой лиге в нынешнем сезоне, но не отметился результативными действиями.

Его соглашение с «Родиной» рассчитано до конца нынешнего сезона.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владимир Рыков Родина Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Уфа Уфа
Шинник Шинник
1
2
2.33 3.15 3.20
Видео
Перерыв
ФК Кубань ФК Кубань
Велес Москва Велес Москва
2
0
2.35 3.30 3.00
Видео
Перерыв
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Алания Алания
2
1
5.20 3.50 1.73
Видео
Перерыв
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Краснодар-2 Краснодар-2
0
0
1.71 3.40 5.60
Видео
19.03.23 в 17:30
Нефтехимик Нефтехимик
Волгарь Волгарь
2.44 3.10 3.05
Видео
19.03.23 в 18:00
Балтика Балтика
Акрон Акрон
1.68 3.50 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
16:25 · Россия. Первая лига
Рыков рассказал о своём будущем
10:28 · Россия. Первая лига
Василенко: Договорённости с «Аланией» нет
18 Марта
19:06 · Россия. Первая лига
Дерби Татарстана прошло без голов
17:05 · Россия. Первая лига
«Родина» дожала «СКА-Хабаровск», продлив серию поражений соперника
14:22 · Россия. Первая лига
Волков: «Я надеюсь, что в следующем году «Акрон» сможет выйти в РПЛ»
09:03 · Россия. Первая лига
«Рубин» переведёт выручку от матча с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции
06:49 · Россия. Первая лига
Карпов: «Стадион «Алании» будет готов этим летом»
06:05 · Россия. Первая лига
Василенко подпишет контракт с «Аланией» до лета 2024 года
00:56 · Россия. Первая лига
Тедеев покидает пост наставника «Алании»
17 Марта
00:00 · Россия. Первая лига
Владимир Газзаев переживает за «Аланию», но не готов возглавить её вновь
16 Марта
23:11 · Россия. Первая лига
Главного тренера «Уфы» дисквалифицировали на два матча
20:55 · Россия. Первая лига
На стадионе «Шинник» разрешили проводить матчи Первой лиги
19:08 · Россия. Первая лига
Генеральный директор «Шинника» поддержал возвращение системы «весна-осень»
15 Марта
14:47 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Многие клубы Первой лиги могут оказывать достойное сопротивление командам РПЛ»
14 Марта
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» планируют попасть в РПЛ меньше, чем за три года
Все новости
Рекомендуем