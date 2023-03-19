Рыков рассказал о своём будущем

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков, который сейчас выступает за «Родину», высказался о своём будущем.

Игрок отметил, что пока не думает о завершении карьеры, и на данный момент он тренируется со столичным клубом, а дальше уже будет решать тренерский штаб.

«Какие планы дальше? Посмотрим, какие предложения будут по продолжению игровой карьеры, или уже можно будет переходить на другой уровень», - приводит слова Рыкова Sport24.

35-летний футболист принял участие в 12 матчах в Первой лиге в нынешнем сезоне, но не отметился результативными действиями.

Его соглашение с «Родиной» рассчитано до конца нынешнего сезона.

