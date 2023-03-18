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Первая лига

Дерби Татарстана прошло без голов

18 Марта 2023 • 19:06 Комментировать
КАМАЗ
0:0
Рубин
окончен

В 23-м туре Первой лиги лидер стартового отрезка сезона, «КАМАЗ», играл против претендента на первое место на текущий момент, «Рубина». Дерби получилось боевым с обилием желтых карточек, а также команды не забывали о чужих воротах. В первом тайме полумоментов было предостаточно, но голкиперы все же всерьез не вступали в игру. После перерыва и этого не было. Нули на табло - закономерный итог поединка.

Казанцы проигрывают лидирующей «Балтике» три очка, соперник - пятый.

Протокол игры  
КАМАЗ0:0Рубин
Мамин АлексейГерасимов Алексей 7' (Куликов Александр ( 7') Толстопятов НиколайМохаммад Амир  52'Пальцев ВалентинАюкин РусланСвежов ВикторКириллов Юрий 66' (Арустамян Артур ( 66') Гаглоев Александр  31' 65' (Бабаев Владлен ( 65'  85') Шамкин Даниил  37' 66' (Рейхмен Богдан ( 66'  90') Гираев Карим  76' 84' (Серченков Сергей ( 84')
Запасные: Шайхутдинов ДинарAleksandr SherbatyukТарасенко ЗахарТаликин ДамирПолюткин АнтонСмирнов Алексей Сергеевич
Дюпин ЮрийЛомовицкий Александр  33'Тесленко ЕгорСамошников ИльяМартынович АлександрГрицаенко Алексей  90'Зотов АлександрБезруков Руслан 86' (Костюков Михаил ( 86') Кабутов Дмитрий 86' (Бакаев Солтмурад ( 86'  87') Лисакович ВиталийМитков Димитар  45'
Запасные: Янович НикитаАпшацев МаратФамейе ДжоэльПопов АртёмНижегородов КонстантинШиряев МаксимБеленов АлександрАшурматов РустамИванов Олег
18 марта.

 

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