Дерби Татарстана прошло без голов

В 23-м туре Первой лиги лидер стартового отрезка сезона, «КАМАЗ», играл против претендента на первое место на текущий момент, «Рубина». Дерби получилось боевым с обилием желтых карточек, а также команды не забывали о чужих воротах. В первом тайме полумоментов было предостаточно, но голкиперы все же всерьез не вступали в игру. После перерыва и этого не было. Нули на табло - закономерный итог поединка.
Казанцы проигрывают лидирующей «Балтике» три очка, соперник - пятый.
Протокол игры
Мамин Алексей•Герасимов Алексей7' (Куликов Александр (7') •Толстопятов Николай•Мохаммад Амир• 52'Пальцев Валентин•Аюкин Руслан•Свежов Виктор•Кириллов Юрий66' (Арустамян Артур (66') •Гаглоев Александр 31'65' (Бабаев Владлен (65') • 85'Шамкин Даниил 37'66' (Рейхмен Богдан (66') • 90'Гираев Карим 76'84' (Серченков Сергей (84')
Дюпин Юрий•Ломовицкий Александр• 33'Тесленко Егор•Самошников Илья•Мартынович Александр•Грицаенко Алексей• 90'Зотов Александр•Безруков Руслан86' (Костюков Михаил (86') •Кабутов Дмитрий86' (Бакаев Солтмурад (86') • 87'Лисакович Виталий•Митков Димитар 45'
18 марта.
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