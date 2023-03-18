Дерби Татарстана прошло без голов

В 23-м туре Первой лиги лидер стартового отрезка сезона, «КАМАЗ», играл против претендента на первое место на текущий момент, «Рубина». Дерби получилось боевым с обилием желтых карточек, а также команды не забывали о чужих воротах. В первом тайме полумоментов было предостаточно, но голкиперы все же всерьез не вступали в игру. После перерыва и этого не было. Нули на табло - закономерный итог поединка.

Казанцы проигрывают лидирующей «Балтике» три очка, соперник - пятый.